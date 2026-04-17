ZAŠTO NASTAJE ALERGIJSKI RINITIS I KAKO UBLAŽITI NJEGOVE SIMPTOME?

Kijanje koje ne prestaje, zapušen nos, curenje nosa, svrab i suzenje očiju, grebanje u grlu, kašalj i loš san. Za mnoge ljude upravo su ovo prvi znaci da je stiglo proleće, ali ne samo zbog lepšeg vremena, već i zbog početka sezone polenskih alergija. Alergijski rinitis danas spada među najčešća hronična oboljenja disajnih puteva i pogađa milione ljudi širom sveta. Iako na prvi pogled deluje kao bezazlena tegoba, njegovi simptomi mogu značajno narušiti kvalitet života, uticati na san, koncentraciju, radnu produktivnost i svakodnevno funkcionisanje.

KADA IMUNOLOŠKI SISTEM REAGUJE PREVIŠE BURNO

Alergijski rinitis nastaje kada imunološki sistem bezopasne čestice iz spoljašnje sredine, najčešće polen biljaka, prepoznaje kao opasne alergene. Kao odgovor na njih organizam stvara IgE antitela, koja pokreću čitav niz imunoloških reakcija. Pri svakom narednom kontaktu sa alergenom dolazi do aktivacije mastocita, ćelija imunog sistema koje oslobađaju histamin i druge zapaljenske medijatore. Upravo je histamin odgovoran za većinu simptoma alergije; kijanje, svrab i suzenje očiju, zapušen ili curenje nosa, kao i nadražaj i grebanje u grlu. Kod mnogih osoba simptomi nisu prisutni samo tokom dana. Noćna zapušenost nosa i nadražaj disajnih puteva često dovode do poremećenog sna, što dodatno utiče na energiju i koncentraciju narednog dana.

SVE VEĆE INTERESOVANJE ZA PRIRODNE SAVEZNIKE U BORBI PROTIV ALERGIJA

U terapiji alergijskog rinitisa najčešće se koriste antihistaminici i drugi lekovi koji ublažavaju simptome. Ipak, poslednjih godina sve više pažnje posvećuje se i prirodnim supstancama koje mogu pomoći u regulaciji alergijske reakcije organizma.

Jedna od najistraživanijih među njima je kvercetin, prirodni flavonoid koji se nalazi u brojnim biljkama, voću i povrću. Pored snažnog antioksidativnog dejstva, kvercetin pokazuje i sposobnost stabilizacije membrane mastocita, čime može doprineti smanjenju oslobađanja histamina, ključnog medijatora alergijske reakcije.

Na taj način može pomoći u ublažavanju simptoma poput kijanja, svraba očiju, curenja nosa i iritacije disajnih puteva.

ZAŠTO JE VAŽNA FORMA U KOJOJ SE KVERCETIN NALAZI? Iako je kvercetin poznat po svojim korisnim svojstvima, jedan od izazova u njegovoj primeni jeste relativno ograničena apsorpcija u organizmu. Zbog toga savremene formulacije koriste tehnologije koje poboljšavaju njegovu bioraspoloživost.

BiVits® ACTIVA Quercetin phospholipid sadrži kvercetin iz ekstrakta pupoljka cveta japanskog drveta Sophora japonica, povezan sa fosfolipidima iz lecitina repice u tzv. fitozomalnom obliku. Ovakva formulacija omogućava značajno bolju apsorpciju i dostupnost kvercetina u organizmu u poređenju sa standardnim oblicima. Istraživanja pokazuju da ovakav oblik može imati i višestruko veću bioraspoloživost, što doprinosi efikasnijem delovanju na ćelijskom nivou.

PODRŠKA TOKOM SEZONE ALERGIJA

U kliničkim ispitivanjima primena kvercetin fosfolipidnog kompleksa, u dozi od 250 mg dva puta dnevno tokom nekoliko nedelja, pokazala je značajno smanjenje simptoma polenske alergije, uključujući kijanje, svrab očiju, curenje nosa i poremećaj sna.

Ispitanici su takođe prijavili i opšte poboljšanje kvaliteta života tokom sezone alergija u odnosu na placebo grupu.

RAZMIŠLJAJTE UNAPRED O SEZONI POLENA

Sezona polenskih alergija može trajati mesecima, a simptomi često počinju i pre nego što postanu izraženi. Upravo zato mnogi stručnjaci savetuju da se o podršci organizmu razmišlja na vreme, posebno kod osoba koje svake godine imaju iste tegobe. BiVits® ACTIVA Quercetin phospholipid predstavlja savremeni pristup prirodnoj podršci organizmu tokom sezone alergija, zahvaljujući fitozomalnoj tehnologiji koja omogućava bolju apsorpciju i efikasnije delovanje kvercetina.

Jer kada su simptomi alergije pod kontrolom, proleće ponovo može biti ono što bi trebalo da bude, vreme za boravak u prirodi, više energije i uživanje u toplijim danima.