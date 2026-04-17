Rano otkrivanje raka kože kroz redovne preventivne preglede značajno povećava šanse za uspešno lečenje i može spasiti život

Besplatni pregledi, dostupni za sve sugrađane, biće organizovani od 21. do 24. aprila u periodu od 11 do 19 časova, kao i 25.04. od 10 do 18 časova, u Francuskom institutu u Beogradu, Zmaj Jovina 11 (ugao sa Knez Mihailovom).

Kako bi osigurali svoj pregled, zainteresovani građani treba da se prijave po dolasku na lokaciju, kada će dobiti redni broj, odnosno tačan termin svog pregleda.

Prevencija može spasiti život

Ovogodišnja kampanja je zvanično najavljena kroz panel diskusiju koja je okupila vodeće stručnjake koji su govorili o najvažnijim temama kada je reč o zdravlju kože od rizika izlaganja UV zračenju, preko značaja svakodnevne zaštite, do savremenih pristupa prevenciji i lečenju melanoma.

Prof. dr Lidija Kandolf, prof. dr Željko Mijušković, specijalisti dermatovenerologije i onkologij, složili su se u jednoj ključnoj poruci: rak kože je u velikoj meri preventabilan, ali samo ukoliko se reaguje na vreme.

Tokom diskusije istaknuto je da se rak kože, ukoliko se otkrije u ranoj fazi, može izlečiti u čak 99 odsto slučajeva, ali da se u praksi i dalje nedovoljno ljudi javlja na preventivne preglede na vreme.

Statistika u Srbiji Prema podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", oko 700 melanoma koliko se godišnje otkrije u našoj zemlji, samo 20 odsto bude otkriveno u ranom stadijumu.

Ključ je u menjanju navika

Jedan od zaključaka panela jeste da postoji jaz između znanja i ponašanja, iako su ljudi sve informisaniji, preventivne navike se i dalje ne primenjuju dosledno.

Stručnjaci su posebno naglasili da je izlaganje UV zračenju glavni faktor rizika, ali i da svest o svakodnevnoj zaštiti i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Zaštita od sunca ne sme biti sezonska navika, već deo svakodnevne rutine tokom cele godine.

- Ljudi često reaguju tek kada primete problem, a tada može biti kasno. Zato je važno razvijati svest o redovnim samopregledima i preventivnim pregledima kod dermatologa - istakli su učesnici panela. Posebno rizične grupe uključuju osobe sa velikim brojem mladeža, svetlijim tipom kože, kao i osobe starije od 50 godina.

- Ako govorimo o zaštiti kao metodi usporavanja starenja kože, zaštita mora biti celogodišnja, dok je u slučaju prevencije melanoma potrebno koristiti kreme sa zaštitnim faktorom, pre svega u periodu od marta do oktobra - rekla je prof. Kandolf, uz napomenu da se kreme nanose 20–30 minuta pre izlaska i obnavljaju tokom dana.

Prof. Mijušković je dodao da se kreme sa zaštitnim faktorom obavezno koriste kada je UV indeks 3 ili viši.

SPF zaštita je ključna jer svakodnevno štiti kožu od UV zračenja i smanjuje rizik od raka kože i prevremenog starenja Foto: Shutterstock

Na pitanje zašto melanom ranije nije bio toliko čest, istaknuto je da UV zraci nisu jači nego ranije, već da se promenilo ponašanje ljudi i način izlaganja suncu, kao i da se danas tumori kože ranije i češće dijagnostikuju.