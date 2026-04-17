Hemikalija koja se decenijama koristi u industriji i svakodnevnim proizvodima mogla bi da ima mnogo ozbiljnije posledice po zdravlje nego što se do sada mislilo. Nova istraživanja ukazuju na to da trihloretilen (TCE), rastvarač prisutan u sredstvima za čišćenje i hemijskom čišćenju odeće, može biti povezan sa čak pet puta većim rizikom od razvojaParkinsonove bolesti.

Gde se ova hemikalija zapravo nalazi

TCE se koristi više od jednog veka, a nekada je imao široku primenu – od odmašćivanja metala do prerade tekstila, pa čak i u procesu uklanjanja kofeina iz kafe. Iako je njegova upotreba danas smanjena, ova supstanca ostaje prisutna u životnoj sredini, naročito u podzemnim vodama, zemljištu i vazduhu, što znači da izloženost može da traje decenijama. 

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da se ljudi ovom hemikalijom mogu izložiti i bez jasnog kontakta. TCE lako isparava i iz zagađenog zemljišta može da dospe u zatvorene prostore, pa ga ljudi udišu u kućama, školama ili na radnim mestima, često nesvesni prisustva štetne supstance.

Kako može da utiče na mozak

Naučnici smatraju da bi upravo ovakvo, dugotrajno i neprimetno izlaganje moglo da ima ulogu u porastu Parkinsonove bolesti, koja danas važi za najbrže rastući neurološki poremećaj u svetu. Laboratorijska istraživanja pokazuju da TCE može da prodre u mozak i ošteti mitohondrije – strukture koje proizvode energiju u ćelijama, što posebno pogađa neurone odgovorne za proizvodnju dopamina, čiji gubitak je ključna karakteristika Parkinsonove bolesti.

Parkinsonova bolest prikaz nerava
Ova hemikalija posebno pogađa neurone odgovorne za proizvodnju dopamina, čiji je gubitak tipičan za Parkinsonovu bolest Foto: Shutterstock

Epidemiološki podaci dodatno podržavaju ove nalaze. Osobe koje su bile izložene ovoj hemikaliji na poslu ili u svakodnevnom okruženju imaju značajno veći rizik od razvoja bolesti, ali stručnjaci upozoravaju da izloženost nije ograničena samo na radna mesta. Naprotiv, mnogi ljudi dolaze u kontakt sa TCE kroz vazduh, vodu i zatvorene prostorije, a da toga nisu svesni.

Rizik posle mnogo godina

Jedan od najvećih izazova u povezivanju ove hemikalije sa bolešću jeste vremenski razmak između izlaganja i pojave simptoma. Parkinsonova bolest često se razvija tek decenijama kasnije, zbog čega je teško utvrditi tačan uzrok.

Istraživači upozoravaju da bi problem mogao biti mnogo širi nego što se trenutno procenjuje i da je potrebno intenzivnije praćenje prisustva ove hemikalije u životnoj sredini, kao i brže uklanjanje zagađenih lokacija. Iako su u nekim zemljama pokrenute inicijative za zabranu TCE, njegova upotreba još nije u potpunosti ukinuta, što znači da potencijalni rizik i dalje postoji.

Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs

