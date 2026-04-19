Obuhvat vakcinacijom u Srbiji beleži pad u odnosu na prethodnu godinu

Slušaj vest

Evropska nedelja imunizacije, koja se ove godine obeležava pod sloganom "Za svaku generaciju - vakcine deluju", ima za cilj da podseti koliko je vakcinacija važna za zaštitu zdravlja u svim uzrastima. Ova inicijativa Svetske zdravstvene organizacije sprovodi se od 2005. godine, a Srbija u njoj učestvuje od samog početka.

Imunizacija je jedna od najuspešnijih mera javnog zdravlja, jer sprečava teške bolesti, komplikacije i smrtne ishode. Procene pokazuju da se zahvaljujući vakcinama svake godine sačuva oko četiri miliona života, dok su mnoge nekada česte bolesti danas retke upravo zbog visokog obuhvata vakcinacijom.

Vakcine štite u svim životnim dobima - od najranijeg detinjstva, kada je imunski sistem još u razvoju, preko adolescencije i trudnoće, pa sve do starijeg doba, kada imunitet prirodno slabi. Zahvaljujući njima, smanjen je broj obolelih od bolesti poput difterije, tetanusa, velikog kašlja, morbila i drugih infekcija koje mogu imati ozbiljne posledice.

Manji obuhvat, veći rizik od epidemija

Ipak, podaci pokazuju da obuhvat vakcinacijom u Srbiji beleži pad u odnosu na prethodnu godinu, zbog čega stručnjaci upozoravaju na potrebu hitne reakcije kako bi se vakcinisala nevakcinisana i nepotpuno vakcinisana deca.

Tokom 2025. godine u Srbiji je registrovano 210 slučajeva morbila

Tokom 2025. godine u Srbiji je registrovano 210 slučajeva morbila, najviše među decom uzrasta od jedne do četiri godine, pri čemu je najveći broj obolelih bio nevakcinisan ili sa nepoznatim vakcinalnim statusom. Istovremeno, prijavljeno je i 18 slučajeva velikog kašlja, što je manje nego prethodnih godina, ali i dalje upozorava na značaj redovne imunizacije.