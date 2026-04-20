Da li ste zen digestor, hiperproizvođač vodonika ili normalac?

Da li ste zen digestor, hiperproizvođač vodonika ili normalac?

Prema istraživanju objavljenom u naučnom časopisu Biosensors and Bioelectronics: X, zdrave odrasle osobe u proseku ispuštaju gasove oko 32 puta dnevno, što je skoro dvostruko više od ranijih procena od oko 14 puta dnevno

Uređaj, nazvan „pametni donji veš“, koristi diskretne senzore koji prate nivo vodonika oslobođenog tokom ispuštanja gasova.

Na taj način naučnici prvi put dobijaju pouzdane podatke o funkciji koja se do sada uglavnom procenjivala na osnovu ličnih zapažanja.

Koliko često ljudi zapravo ispuštaju gasove

Rezultati su pokazali i velike razlike među ljudima – neki učesnici imali su samo četiri epizode dnevno, dok su drugi dostizali i do 59.

Ranije procene bile su verovatno netačne jer su se oslanjale na pamćenje učesnika ili laboratorijska merenja sa malim brojem ispitanika, pa su mnogi događaji, posebno tokom spavanja, ostajali nezabeleženi.

Zašto je važan vodonik

Gasovi koje telo proizvodi sadrže uglavnom vodonik, ugljen-dioksid i azot. Vodonik je posebno značajan jer ga stvaraju bakterije u crevima dok razgrađuju nesvarene ugljene hidrate.

Kontinuirano praćenje vodonika omogućava naučnicima da vide kada i koliko aktivno mikrobi u crevima razgrađuju hranu.

Tokom testiranja uređaj je registrovao nagli rast vodonika nakon konzumiranja inulina – vlakna koje podstiče rad crevnih bakterija – sa tačnošću od čak 94,7%.

Gasovi koje telo proizvodi sadrže uglavnom vodonik, ugljen-dioksid i azot Foto: Shutterstock

Pokretanje „Atlasa ljudskih gasova“

Da bi utvrdili šta se smatra normalnim nivoom proizvodnje gasova, istraživači pokreću projekat pod nazivom „Atlas ljudskih gasova“, u kojem će učestvovati stotine odraslih osoba širom Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj je da se definišu standardni rasponi, slično kao što medicina već ima referentne vrednosti za šećer u krvi ili holesterol.

Rani rezultati već ukazuju na tri grupe ljudi:

„Zen digestori“ – osobe koje jedu mnogo vlakana, ali imaju vrlo malo gasova

„Hiperproizvođači vodonika“ – osobe koje često ispuštaju gasove

„Normalna grupa“ – većina ljudi čiji rezultati spadaju između ove dve krajnosti

Hiperproizvođači vodonika su osobe koje često ispuštaju gasove Foto: Profimedia

Moguća primena u medicini

Naučnici veruju da bi ova tehnologija mogla pomoći u boljem razumevanju uticaja hrane, probiotika i prebiotika na varenje i rad mikrobioma.