Ustanovljavanjem Nacionalnog dana šalje se jasna poruku: ovi pacijenti nisu nevidljivi i zaslužuju sistemsku podršku, bolje terapije i razumevanje okoline

Nacionalno udruženje „Alergija i ja", u saradnji sa Udruženjem dermatovenerologa Srbije, ustanovilo je 22. april kao Nacionalni dan atopijskog dermatitisa u Srbiji. Ovim činom Srbija se pridružuje rastućem broju zemalja koje sistemski pristupaju ovom hroničnom oboljenju, prepoznajući ga kao ozbiljan javnozdravstveni izazov, a ne samo kao „bezazlen osip".

- Atopijski dermatitis nije samo bolest kože. To je stanje koje utiče na san, koncentraciju, socijalne odnose i mentalno zdravlje pacijenata i čitavih porodica. Ustanovljavanjem Nacionalnog dana šaljemo jasnu poruku: ovi pacijenti nisu nevidljivi i zaslužuju sistemsku podršku, bolje terapije i razumevanje okoline - izjavila je Snežana Šundić-Vardić, predsednica Nacionalnog udruženja „Alergija i ja".

Šta je atopijski dermatitis? Atopijski dermatitis je hronično zapaljensko oboljenje kože koje pogađa svako peto dete u Srbiji, ali i značajan broj odraslih. Procenjuje se da više od 500.000 građana živi sa ovom dijagnozom. Uprkos tome, bolest je i dalje nedovoljno prepoznata, praćena stigmatizacijom i otežanim pristupom savremenim terapijama.

Procenjuje se da više od 500.000 građana živi sa atopijskim dermatitisom Foto: Shutterstock

- Stručni skup "U mojoj koži" biće održan u subotu 25.04.2026. U Beogradu, sa ciljem da okupi lekare i predavače kojima je u fokusu često zapaljensko oboljenje kože - atopijski dermatitis, sa jakim svrabom kao glavnim simptomom. Multidisciplinarni pristup ovoj temi daće odgovore na pitanja uzroka, dijagnostike, aktualne i buduće terapije, nege obolelih i psihosocijalnog uticaja ovog oboljenja na pacijenta i porodicu pacijenta - rekao je ovim povodom prim. dr sci. med. Miroslav Dinić, dermatovenerolog u ime Udruženja dermatovenerologa Srbije

Stručni skup „U mojoj koži", 25. april 2026.

Samo tri dana nakon obeležavanja prvog Nacionalnog dana, 25. aprila 2026. godine u Beogradu, biće održan akreditovani stručni skup „U mojoj koži", koji će okupiti dermatologe, alergologe, pedijatre i zdravstvene profesionalce iz Srbije i regiona.

Atopijski dermatitis je hronično zapaljensko oboljenje kože koje pogađa svako peto dete u Srbiji, ali i značajan broj odraslih Foto: Shutterstock

Program skupa obuhvata 12 predavanja vodećih stručnjaka, a među temama su: etiologija, patogeneza i savremena dijagnostika atopijskog dermatitisa, lokalna i sistemska terapija u zavisnosti od uzrasta i težine bolesti, psihodermatologija i uticaj hronične bolesti na mentalno zdravlje, alergološka testiranja i uloga kontaktne alergije, uloga probiotika i antihistaminika u lečenju, primeri dobre prakse iz regiona, komunikacija između lekara i pacijenata

Predavači su istaknuti stručnjaci među kojima su prof. dr Dušan Škiljević, prof. dr Svetlana Popadić, prof. dr Mirjana Gajić Veljić, prim. dr sci. med. Miroslav Dinić, prof. dr Nives Pustišek (Hrvatska), dr Aleksandra Vukov, dr Lidija Bojanić (Slovenija), dr Jovan Lalošević, dr Sanja Umčević Šipka (Bosna i Hercegovina) i Špela Novak (Društvo AD Slovenija).

Paralelno sa skupom biće otvorena i fotografska izložba „U mojoj koži", koja kroz vizuelni jezik prikazuje svakodnevicu pacijenata koji žive sa atopijskim dermatitisom.

Nacionalno udruženje „Alergija i ja" Nacionalno udruženje „Alergija i ja" posvećeno je podršci, edukaciji i zagovaranju prava pacijenata sa alergijskim i atopijskim oboljenjima u Srbiji. Udruženje koje postoji već osam godina je član vodećih međunarodnih organizacija u oblasti alergija i kožnih bolesti.