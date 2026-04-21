Slušaj vest

Jedan do sada slabo proučen receptor mogao bi da promeni način na koji naučnici pristupaju gubitku koštane mase.

Istraživači sa Univerziteta u Lajpcigu identifikovali su receptor koji bi mogao da otvori put ka novim terapijama za osteoporozu – bolest koja slabi kosti i povećava rizik od preloma. Procene pokazuju da od osteoporoze u Nemačkoj boluje oko šest miliona ljudi, uglavnom žena, a potreba za bezbednijim i dugotrajnijim terapijama i dalje je velika.

Receptor pod nazivom GPR133, prema nalazima studije, pomaže da kosti ostanu jake tako što podstiče rad ćelija koje grade kost i istovremeno koči ćelije koje je razgrađuju. Osteoporoza nastaje kada se ta ravnoteža poremeti u korist razgradnje kosti, pa ovo otkriće predstavlja potencijalno važnu metu za razvoj novih lekova.

- Ako je funkcija ovog receptora poremećena usled genetskih promena, kod miševa se već u ranom uzrastu javljaju znaci smanjene gustine kostiju – slično kao kod osteoporoze kod ljudi. Uz pomoć supstance AP503, koja je nedavno identifikovana uz pomoć računarskih analiza kao aktivator GPR133, uspeli smo značajno da povećamo čvrstinu kostiju i kod zdravih i kod miševa sa osteoporozom - objašnjava profesorka Ines Libšer, vodeća autorka istraživanja.

Osteoporoza je bolest koja slabi kosti i povećava rizik od prelom Foto: Shutterstock

Novi cilj u istraživanju kostiju

GPR133 pripada grupi receptora koji još nisu dovoljno istraženi, iako mnogi savremeni lekovi deluju upravo preko sličnih receptora. Zato je posebno zanimljiv kao potencijalna meta za nove terapije.

U kostima se ovaj receptor aktivira mehaničkim opterećenjem (na primer, tokom kretanja) i kontaktom između ćelija. Drugim rečima, reaguje na prirodne fizičke signale kojima su kosti svakodnevno izložene. Kada se aktivira, podstiče osteoblaste – ćelije koje stvaraju novu kost – i istovremeno usporava osteoklaste, ćelije koje razgrađuju koštano tkivo. Rezultat su jače i otpornije kosti.

Istraživači su otkrili da supstanca AP503 može da „oponaša“ ovu prirodnu aktivaciju. Kod miševa je povećala čvrstinu kostiju, i kod zdravih jedinki i u modelima osteoporoze, uključujući i one koji oponašaju gubitak koštane mase nakon menopauze.

Ovo je važno jer se osteoporoza često naziva „tihom bolešću“ – mnogi ljudi ne znaju da je imaju sve dok ne dođe do preloma.

Studija takođe pomaže da se razjasni zašto je GPR133 važan. Ranija genetska istraživanja kod ljudi povezivala su varijacije u ovom genu sa razlikama u gustini kostiju i telesnoj visini, ali njegova tačna uloga nije bila poznata. Novi rezultati pokazuju da je ovaj receptor direktno uključen u stvaranje i održavanje kostiju.

Sa starenjem sse često istovremeno gube i koštana i mišićna masa, što povećava rizik od padova, slabosti i ozbiljnih povreda. Foto: Shutterstock

Veliki potencijal za stariju populaciju

Zanimljivo je da efekti ovog receptora možda nisu ograničeni samo na kosti. U ranijim istraživanjima isti tim je pokazao da AP503 može da ojača i skeletne mišiće.

- Paralelno jačanje kostiju dodatno potvrđuje veliki potencijal ovog receptora za primenu u medicini, posebno kod starije populacije - kaže dr Julijane Lemann, glavna autorka studije.

Ovo je posebno značajno jer se sa starenjem često istovremeno gube i koštana i mišićna masa, što povećava rizik od padova, slabosti i ozbiljnih povreda. Terapija koja bi delovala na oba tkiva mogla bi da bude velika prednost u odnosu na postojeće opcije, koje često imaju ograničenja u dugotrajnoj primeni ili izražene neželjene efekte.

Ipak, istraživači upozoravaju da su rezultati za sada zasnovani na studijama na životinjama, pa je potrebno još istraživanja pre nego što bi ovakav pristup mogao da se primeni kod ljudi. Uprkos tome, GPR133 se izdvaja kao obećavajuća meta ne samo za osteoporozu, već i za druga stanja povezana sa smanjenom koštanom masom.