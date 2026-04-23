Rak pankreasa često se otkriva kasno, a čak 90 odsto pacijenata nema mogućnost operacije

Slušaj vest

Na velikom onkološkom kongresu u SAD predstavljeni su ohrabrujući rezultati ispitivanja personalizovane mRNA vakcine za rak pankreasa, jednu od najsmrtonosnijih malignih bolesti. Iako nije čest, ovaj karcinom ima izuzetno lošu prognozu, jer oko 87 odsto obolelih ne doživi pet godina od dijagnoze, a pomaci u lečenju decenijama su minimalni.

Nova terapija još je u fazi kliničkih ispitivanja, ali prvi rezultati ulivaju nadu. Kod pacijenata čiji je imuni sistem reagovao na vakcinu, preživljavanje je značajno produženo. Prema podacima koje je na skupu izneo onkolog Vinod Balačandran iz Memorijal Sloan Ketering centra, oko 90 odsto ispitanika koji su razvili imuni odgovor i dalje je u životu šest godina nakon operacije.

- Rezultati koje sada vidimo, posebno posle godina praćenja, zaista su ohrabrujući i mogli bi da promene način lečenja ove bolesti - rekao je Balačandran, ističući da je reč o potpuno novom pristupu.

Na velikom onkološkom kongresu u SAD predstavljeni su ohrabrujući rezultati ispitivanja personalizovane mRNA vakcine za rak pankreasa Foto: StanislavSukhin/Shutterstock

Za razliku od klasičnih terapija, ova vakcina pravi se individualno za svakog pacijenta, na osnovu genetskog materijala iz njegovog tumora nakon operacije. Na taj način "uči" imuni sistem da prepozna i zapamti specifične ćelije raka, kako bi mogao da reaguje ako se bolest vrati.

- Verujemo da smo pronašli način da "probudimo" imuni sistem i sprečimo povratak bolesti - izjavio je Robert Vonderhajd iz Američkog udruženja za istraživanje raka, dodajući da bi ovaj pristup mogao da se primeni i na druge vrste tumora.

Ohrabrujući rezultati, ali za mali broj pacijenata

U studiji je učestvovalo 16 pacijenata sa operabilnim rakom pankreasa, koji su nakon operacije primili vakcinu, kao i standardnu hemoterapiju i imunoterapiju. Kod osam pacijenata zabeležen je snažan imuni odgovor, a sedmoro od njih bilo je bilo u životu i do šest godina kasnije. Među onima koji nisu reagovali na vakcinu, preživela su samo dva pacijenta. Jedan od ispitanika opisuje svoj oporavak kao povratak u normalan život.

Rak pankreasa često se otkriva kasno, u čak 90 odsto slučajeva Foto: Shutterstock

- Danas živim bez ograničenja i često zaboravim kroz šta sam prošao. Ne radim ništa posebno drugačije, osim što sam svakog dana svestan koliko sam imao sreće - rekao je.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno. Rak pankreasa često se otkriva kasno, a čak 90 odsto pacijenata nema mogućnost operacije, što značajno ograničava primenu ove terapije. U uznapredovalim stadijumima, petogodišnje preživljavanje pada na svega 3,2 odsto.

- Ovo nije terapija za veliki broj pacijenata, ali činjenica da vakcina može da pokrene imuni odgovor na mutacije tumora i da taj efekat traje - zaista obećava - ocenio je Brajan Volpin iz Dana-Farber centra.