AI pomera granice u zdravstvu: Na osnovu glasa ćemo otkrivati rizik od srčanih bolesti
Veštačka inteligencija (AI) nezaustavljivo menja način na koji funkcioniše zdravstveni sistem, jer se medicina sve više pomera sa lečenja bolesti na prevenciju, rano otkrivanje i sprečavanje, kako bi se na taj način doprinelo produženju životnog veka čoveka.
Efikasno lečenje kardiovaskularnih oboljenja, posebno srčanih slabosti, zahteva integraciju naprednih digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije kako bi se unapredila rana dijagnostika, procena rizika i personalizovano lečenje, kaže prof. dr Nenad Filipović rukovodilac evropskog projekta STRATIFYHF, dugogodišnji istraživač na Harvardu i jedan od predavača na Future & AI summitu 2026.
“Veštačka inteligencija je donela promene u svakoj oblasti, pa je tako i u medicini izdvojila one koji umeju efikasno da koriste AI alate. Projektom STRATIFYHF uhvatili smo korak sa novim trendovima, i ostvarili veliki napredak u ranoj dijagnostici kardiovaskularnim oboljenjima. Suštinski smo razvili inovativni sistem za podršku odlučivanju zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji omogućava preciznu procenu rizika, rano otkrivanje bolesti i predviđanje njenog daljeg toka, tako što softver izuzetnom brzinom povezuje veliku količinu podataka o pacijentima, od osnovnih i zdravstvenih informacija, do životnih navika. Dalje se razvijaju modeli na osnovu kojih mogu da se procene rizici za svakog pojedinca i da se predvidi kako će se bolest razvijati. To omogućava lekarima da reaguju na vreme, što je ključno za duži i kvalitetniji život”, objašnjava dr Filipović.
Dodatno, navodi Filipović, ovaj EU projekat razvija alate koji pomažu lekarima da procene kolika je verovatnoća da se stanje pacijenta pogorša, kako bi mogli da prilagode terapiju i praćenje uz manje komplikacija, manje odlazaka u bolnicu i bolje upravljanje bolešću. Prema njegovim rečima, ovakvi pristupi omogućavaju otkrivanje bolesti u veoma ranoj fazi, kada je lečenje najefikasnije, a u budućnosti će biti moguće da se samo na osnovu glasa prepozna rizik od srčanih problema.
Koliko još AI može da doprinese produženju životnog veka i poboljšanju kvaliteta života, kroz slične projekte, otkriće se na diskusiji u sklopu Future & AI Summita 2026, koji će 5. maja u Ložionici okupiti stručnjake koji su spremni da koriste potencijale AI alata, i ponude rešenja.
