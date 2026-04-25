Veštačka inteligencija (AI) nezaustavljivo menja način na koji funkcioniše zdravstveni sistem, jer se medicina sve više pomera sa lečenja bolesti na prevenciju, rano otkrivanje i sprečavanje, kako bi se na taj način doprinelo produženju životnog veka čoveka.

“Veštačka inteligencija je donela promene u svakoj oblasti, pa je tako i u medicini izdvojila one koji umeju efikasno da koriste AI alate. Projektom STRATIFYHF uhvatili smo korak sa novim trendovima, i ostvarili veliki napredak u ranoj dijagnostici kardiovaskularnim oboljenjima. Suštinski smo razvili inovativni sistem za podršku odlučivanju zasnovan na veštačkoj inteligenciji, koji omogućava preciznu procenu rizika, rano otkrivanje bolesti i predviđanje njenog daljeg toka, tako što softver izuzetnom brzinom povezuje veliku količinu podataka o pacijentima, od osnovnih i zdravstvenih informacija, do životnih navika. Dalje se razvijaju modeli na osnovu kojih mogu da se procene rizici za svakog pojedinca i da se predvidi kako će se bolest razvijati. To omogućava lekarima da reaguju na vreme, što je ključno za duži i kvalitetniji život”, objašnjava dr Filipović.

Dodatno, navodi Filipović, ovaj EU projekat razvija alate koji pomažu lekarima da procene kolika je verovatnoća da se stanje pacijenta pogorša, kako bi mogli da prilagode terapiju i praćenje uz manje komplikacija, manje odlazaka u bolnicu i bolje upravljanje bolešću. Prema njegovim rečima, ovakvi pristupi omogućavaju otkrivanje bolesti u veoma ranoj fazi, kada je lečenje najefikasnije, a u budućnosti će biti moguće da se samo na osnovu glasa prepozna rizik od srčanih problema.