DA LI STE ZNALI

Anemija se povezuje sa značajno većim rizikom od demencije, posebno kod starijih osoba

Slušaj vest

Anemija nastaje kada postoji nizak nivo zdravih crvenih krvnih zrnaca, a povezana je sa brojnim hroničnim bolestima kao što su bubrežna insuficijencija, autoimune bolesti (reumatoidni artritis i lupus) i inflamatorne bolesti creva poput Kronove bolesti. Nedavno su naučnici želeli da ispitaju da li postoji veza između anemije i demencije.

U studiji objavljenoj u časopisu JAMA Network Open, istraživači su analizirali podatke više od 2.200 odraslih osoba i otkrili da osobe sa anemijom imaju više biomarkera povezanih sa Alchajmerovom bolešću. Dugoročno, uočili su da je anemija povezana sa većim rizikom od razvoja demencije. Učesnici koji su imali i anemiju i povišene biomarkere Alchajmerove bolesti imali su najveći rizik.

Složen odnos između anemije i demencije

Za sprovođenje studije, istraživači su koristili podatke učesnika švedske nacionalne studije o starenju i nezi u Kungsholmenu. Svi učesnici imali su najmanje 60 godina i nisu imali demenciju na početku istraživanja. Ukupno je analizirano 2.282 učesnika.

Istraživači su posmatrali više krvnih biomarkera Alchajmerove bolesti. Anemija je procenjivana prema kriterijumima Svetske zdravstvene organizacije, na osnovu nivoa hemoglobina u krvi. Hemoglobin je protein u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik kroz organizam.

Među učesnicima, 8,7 odsto odsto je imalo anemiju na početku studije. Oni sa anemijom češće su bili muškarci, stariji, imali više hroničnih bolesti i niži nivo obrazovanja. Takođe su imali više nivoe biomarkera Alchajmerove bolesti.

Anemija je u ovoj studiji povezana sa višim nivoima biomarkera Alchajmerove bolesti i većim dugoročnim rizikom od demencije kod starijih osoba

Tokom prosečnog praćenja od 9,3 godine (ukupno do 16 godina), 15,9 učesnika razvilo je demenciju. Sveukupno, anemija je bila povezana sa 66 odsto većim rizikom od demencije u poređenju sa osobama koje su imale normalan nivo hemoglobina.

Povezanost je ostala i kada su isključeni učesnici koji su razvili demenciju u ranim fazama praćenja. Međutim, nije uočena veza između anemije i povećanog rizika od demencije kod nosilaca APOE ε4 gena, koji povećava rizik od Alchajmerove bolesti.

Muškarci i žene imaju različite rizike

Kod muškaraca je uočena jača povezanost između niskog hemoglobina i povećanog rizika od demencije nego kod žena. Takođe, rizik od demencije rastao je sa porastom biomarkera Alchajmerove bolesti i padom hemoglobina. Najniži rizik imali su učesnici sa normalnim hemoglobinom i niskim biomarkerima.

Jedan biomarker, NfL, posebno se izdvojio: kada je bio povišen uz anemiju, rizik od demencije bio je dodatno povećan.

Prema mišljenju istraživača, anemija bi mogla biti potencijalni faktor rizika koji se lako otkriva i u nekim slučajevima leči, pa bi mogla imati ulogu u prevenciji demencije.