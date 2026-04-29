Pacijenti sa određenim oblikom raka creva ostali su bez raka skoro tri godine nakon što su primili kratak kurs imunoterapije pre operacije, umesto hemoterapije nakon toga. Ovi nalazi potiču iz kliničkog ispitivanja NEOPRISM-CRC koje su vodili istraživači sa UCL-a i UCLH-a.

Rezultati, predstavljeni na godišnjem sastanku Američkog udruženja za istraživanje raka (AACR) 2026. u aprilu, proširuju ranije podatke koji pokazuju da je devet nedelja preoperativnog lečenja pembrolizumabom značajno smanjilo veličinu tumora kod pacijenata sa rakom creva drugog ili trećeg stadijuma.

Rani rezultati su pokazali da 59 odsto pacijenata nije imalo detektovan rak nakon lečenja pembrolizumabom i zakazane operacije.

Imunoterapija pre operacije pokazala dugotrajan efekat

Nakon 33 meseca praćenja, nijedan od pacijenata u studiji nije doživeo recidiv. To uključuje osobe bez preostalog raka nakon lečenja, kao i one sa malim rezidualnim tragovima koji nisu napredovali ili se proširili.

Uz standardnu negu, očekuje se da će oko 25 odsto pacijenata lečenih hirurškim putem, a zatim hemoterapijom, imati recidiv u roku od tri godine. Ovi rezultati ukazuju na to da davanje imunoterapije pre operacije može ponuditi dugotrajniju kontrolu raka za ovu podgrupu pacijenata.

Istraživači su takođe ispitali uzorke krvi kako bi bolje razumeli zašto je terapija efikasna i kako bi identifikovali koji pacijenti imaju najveće šanse da imaju koristi. Razvili su personalizovane testove krvi koji mogu da otkriju rane znake uspeha lečenja i utvrde da li je rak ostao u cirkulaciji.

Pacijenti sa rakom creva ostali su bez recidiva skoro tri godine nakon kratkog kursa imunoterapije pre operacije Foto: Shutterstock

Dr Kaj-Kin Šiu, glavni istraživač studije sa Instituta za rak Univerziteta u Londonu (UCL) i konsultant medicinski onkolog na UCLH, rekao je: - Videti da nijedan pacijent nije doživeo recidiv raka nakon skoro tri godine praćenja je izuzetno ohrabrujuće i jača naše poverenje da je pembrolizumab bezbedan i veoma efikasan tretman za poboljšanje ishoda kod pacijenata sa visokorizičnim karcinomom creva.

Ono što je posebno uzbudljivo jeste to što sada, kako kaže dr Šiu, možemo da predvidimo ko će reagovati na lečenje koristeći personalizovane analize krvi i imunološko profilisanje. Ovi alati bi nam mogli pomoći da prilagodimo naš pristup, identifikujući pacijente koji se dobro osećaju i kojima je potrebno manje terapije pre i posle operacije u odnosu na pacijente sa većim rizikom od progresije bolesti ili recidiva kojima je potrebno dodatno lečenje.

Statistika u Srbiji U Srbiji se svake godine dijagnostikuje više od 5.000 novih slučajeva raka debelog creva, dok oko 2.400-3.000 ljudi izgubi bitku s ovom bolešću. Među vodećim je uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora u Srbiji i često zauzima drugo mesto, odmah posle raka pluća kod muškaraca i raka dojke kod žena. Iako se bolest najčešće dijagnostikuje kod osoba starijih od 50 godina, uočava se trend porasta oboljevanja među mlađima.

Biološki uvidi u efikasnost lečenja

Profesor Marniks Jansen, klinički naučnik i histopatolog sa UCL i UCLH, naveo je da rezultati potvrđuju dugotrajan efekat imunoterapije i daju važne biološke uvide u njenu efikasnost.

Personalizovani testovi krvi i imunološko profilisanje mogu pomoći da se predvidi odgovor na terapiju i prilagodi lečenje pacijenata sa rakom creva Foto: Shutterstock

- Personalizovanih testova krvi pokazuje kako nestanak tumorske DNK iz krvi ukazuje na uspešan dugoročni ishod, kao i da imunološko profilisanje može pomoći u predviđanju odgovora na terapiju - istakao je Janrong Đijang, klinički doktorand i prvi autor studije sa UCL Instituta za rak.

Pacijent Kristofer Berston iz UCLH-a, kome je 2023. dijagnostikovan rak creva u trećem stadijumu, nakon imunoterapije i operacije ostao je bez bolesti više od tri godine i vratio se normalnom životu, navodeći da se oseća stabilno i bez simptoma.