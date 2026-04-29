U SANU održan naučni skup „Svetski dan imunologije 2026“: Stručnjaci o značaju imuniteta i bolestima usled njegovog poremećaja
Odbor za imunologiju i alergologiju Odeljenja medicinskih nauka SANU u saradnji sa Društvom imunologa Srbije obeležio je Svetski dan imunologije održavanjem naučnog skupa u Svečanoj sali SANU.
Svetski dan imunologije obeležava se svake godine 29. aprila kako bi se javnost podsetila koliko je imunski sistem važan za očuvanje zdravlja i kako bi se podigla svest da je imunologija ključna za prevenciju, dijagnostiku i lečenje mnogih bolesti.
Cilj naučnog skupa je da se javnost bolje upozna sa značajem imuniteta u zaštiti od infekcija, značajem vakcinacije i imunoterapije, ali i sa bolestima kod kojih dolazi do poremećaja imunskog sistema, kao što su alergije, autoimunske bolesti, maligne bolesti i imunodeficijencije.
Ove godine biće prikazani najbolji naučni rezultati ostvareni u prethodnom periodu u oblasti kliničke imunologije i bazičnih imunoloških istraživanja. U okviru četiri sesije, predviđeno je 18 kratkih predavanja i 3 plenarna predavanja.
Poseban značaj ovogodišnjem skupu daje učešće predavača koji će održati plenarna predavanja: inostrani član SANU, prof. dr Janko Ž. Nikolić sa Univerziteta u Arizoni (SAD), prof. dr Branka Bonači Nikolić sa Klinike za alergologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Dušan Bogunović sa Univerziteta Kolumbija (Njujork, SAD), koji su svojim zapaženim istraživanjima dali značajan doprinos razvoju imunologije u svetu i kod nas.
