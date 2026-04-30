Tokom perioda od pet do 15 godina aspirin nije smanjilo broj novih slučajeva raka debelog creva

Zbog svog protivupalnog dejstva, aspirin je dugo ispitivan kao mogući način prevencije bolesti povezanih sa hroničnom upalom, uključujući i rak debelog creva. Međutim, novi pregled istraživanja pokazuje da svakodnevno uzimanje aspirina ne donosi očekivanu korist u tu svrhu, a nosi i potencijalno ozbiljne neželjene efekte.

Analiza objavljena 26. februara 2026. godine u bazi Cochrane Database of Systematic Reviews obuhvatila je 10 studija sa ukupno gotovo 125.000 ispitanika koji su imali prosečan rizik za razvoj raka debelog creva. U tim istraživanjima upoređivano je svakodnevno uzimanje aspirina, najčešće u malim dozama od 75 do 100 miligrama, sa placebom ili bez terapije.

Tokom perioda od pet do 15 godina aspirin nije smanjilo broj novih slučajeva raka debelog creva Foto: Profimedia

Rezultati su pokazali da uzimanje aspirina tokom periodaod pet do 15 godina nije smanjilo broj novih slučajeva raka debelog creva. Postoji mogućnost da dugotrajna primena, duža od 15 godina, donese određenu korist, ali su dokazi za to ograničeni. Istovremeno, zabeležen je povećan rizik od krvarenja u mozgu i unutar lobanje.