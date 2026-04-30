Jedan od najčešćih vitamina mogao bi da ima mnogo veću ulogu u lečenju raka nego što se do sada mislilo. Novo istraživanje iz Brazila pokazuje da dodatak vitamina D može da poboljša efekat hemoterapije kod žena sa rakom dojke i poveća verovatnoću potpunog povlačenja bolesti.

Studija je sprovedena na Medicinskom fakultetu u Botukatu, u okviru Državnog univerziteta u Sao Paulu, a obuhvatila je 80 žena starijih od 45 godina koje su započinjale terapiju. Sve su primale takozvanu neoadjuvantnu hemoterapiju, koja se daje pre operacije kako bi se tumor smanjio i lakše uklonio. Polovina ispitanica svakodnevno je uzimala 2.000 internacionalnih jedinica vitamina D, dok je druga polovina dobijala placebo.

Kod žena koje su uzimale vitamin D, kod 43 odsto došlo je do potpunog nestanka tumora nakon hemoterapije, što predstavlja oko 79 odsto veći uspeh u odnosu na grupu bez suplementa. U grupi koja nije uzimala vitamin D, takav ishod zabeležen je kod 24 odsto ispitanica.

Kako objašnjava Eduardo Karvaljo-Pesoa, jedan od autora istraživanja i predsednik regionalnog udruženja mastologa u Sao Paulu, već i relativno niska doza vitamina D može da utiče na odgovor organizma na terapiju. U studiji je korišćena količina koja je manja od onih koje se standardno daju za lečenje nedostatka ovog vitamina.

Nizak nivo vitamina D čest je i kod zdravih

Vitamin D je poznat po ulozi u zdravlju kostiju, ali sve više istraživanja ukazuje na njegov značaj u radu imunog sistema. On učestvuje u odbrani organizma i može da utiče na način na koji telo reaguje na različite bolesti, uključujući i maligne. Zanimljivo je da je kod većine učesnica na početku istraživanja zabeležen nizak nivo vitamina D u krvi, što je čest nalaz i u opštoj populaciji.

