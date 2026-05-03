Rak pankreasa bi do 2030. mogao da postane drugi vodeći uzrok smrti od malignih bolesti u SAD, delom zato što se čak 85 odsto slučajeva otkriva tek kada se bolest već proširi. Drugim rečima – dijagnoza često stiže prekasno.

Novo istraživanje donosi nadu da bi to moglo da se promeni. Naučnici iz Mayo Clinic i University of Texas MD Anderson Cancer Center razvili su AI model nazvan REDMOD (model za rano otkrivanje zasnovan na radiomici), koji može da prepozna rak pankreasa znatno pre pojave simptoma.

U testiranju na CT snimcima osoba kojima je kasnije dijagnostikovan rak, REDMOD je u gotovo tri od četiri slučaja uspeo da prepozna najčešći oblik bolesti oko 16 meseci pre zvanične dijagnoze. To je skoro dvostruko bolji rezultat u odnosu na lekare koji su analizirali snimke bez pomoći veštačke inteligencije.

U nekim slučajevima, sistem je uočio sumnjive promene i više od dve godine ranije, a istraživači veruju da bi mogao da otkrije rak i do tri godine pre nego što se razvije u uznapredovalu fazu.

- Najveća prepreka u spasavanju života kod raka pankreasa bila je nemogućnost da bolest uočimo dok je još izlečiva - rekao je radiolog Ajit Goenka i dodaje:

- Ova veštačka inteligencija sada može da prepozna "potpis" raka čak i kada pankreas izgleda potpuno normalno.

Rak pankreasa i dalje predstavlja razornu dijagnozu jer se najčešća forma agresivno širi i teško je lečiti

Za razliku od klasičnog pristupa koji traži vidljive tumore, REDMOD analizira tzv. radiomske obrasce – suptilne promene u strukturi i teksturi tkiva koje ljudsko oko često ne može da primeti.

Model je treniran na 969 CT snimaka pankreasa, a potom testiran na novoj grupi: 63 osobe koje su kasnije obolele i 430 zdravih ispitanika. Od 63 slučaja, AI je pravilno označio 46 kao sumnjive (73 odsto).

Zanimljivo je da su svi ti snimci prethodno ocenjeni kao uredni od strane radiologa, dok su lekari koji su ih ponovo analizirali prepoznali rane znake raka u svega 38,9 odsto slučajeva.

S druge strane, kod zdravih ispitanika bilo je i lažnih uzbuna – 81 osoba je označena kao sumnjiva, što znači da bi u praksi morali na dodatne preglede.

Ipak, rezultati su ohrabrujući: AI je davao dosledne nalaze čak i kada su snimci rađeni u razmaku od nekoliko meseci, kao i u različitim bolnicama i na različitoj opremi.

Rak pankreasa jedan je od najagresivnijih karcinoma, i na četvrtom je mestu po učestalosti smrtnosti od karcinoma. S obzirom na odsustvo specifičnih simptoma najveći broj pacijenata se javi u poodmaklom stadijumu bolesti, a svega 20 odsto javi se u stadijumu kada je moguće radikalno hirurško lečenje. Petogodišnje preživljavanje kod pacijenata koji su radikalno operisani je ipak nisko - i iznosti oko 20 odsto.

Bolesti pankreasa, uključujući i rak, mogu izazvati vidljive promene na koži

Stručnjaci veruju da bi ovakav sistem mogao da promeni pristup dijagnostici – sa kasnog otkrivanja bolesti na rano prepoznavanje, čak i pre pojave simptoma.To bi značajno povećalo šanse za uspešno lečenje.

Ipak, pre šire primene potrebno je dodatno testiranje na većem i raznovrsnijem uzorku pacijenata, kao i procena kako se ova tehnologija može uklopiti u svakodnevnu kliničku praksu.