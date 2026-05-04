Bol u zglobovima ne mora uvek da prati samo upalu, pokazuje novo istraživanje

Reumatoidni artritis je hronična autoimuna bolest u kojoj imuni sistem napada sopstvene zglobove, što dovodi do bola, otoka i ukočenosti. Iako su terapije koje ciljaju upalu poslednjih decenija značajno unapredile lečenje, deo pacijenata i dalje ne postiže remisiju, čak i nakon više različitih terapijskih pristupa, pa simptomi ostaju prisutni i često ozbiljno narušavaju kvalitet života.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature Immunology, koje su sproveli naučnici iz Mass General Brigham, ukazuje na to da uzrok tog "tvrdokornog" oblika bolesti možda nije samo u upali. Kako objašnjavaju dr Kevin Vej i dr Kartik Bamidipati, fokus su pomerili sa opštih imunoloških signala na samu strukturu obolelog tkiva u zglobovima.

Koristeći napredne metode mapiranja, istraživači su analizirali gde se određene ćelije nalaze, kako međusobno komuniciraju i kako se ti odnosi menjaju pre i posle terapije. Na taj način dobili su detaljan uvid u mikrosredinu zgloba, precizniji nego u ranijim istraživanjima.

Rezultati su pokazali da kod pacijenata koji ne reaguju na terapiju dolazi do pojačanog procesa stvaranja ožiljnog tkiva, odnosno fibrogeneze. Iako lekovi uspešno smanjuju broj imunih ćelija i ublažavaju otok, kod ovih pacijenata bol ne nestaje u istoj meri, što se povezuje upravo sa nagomilavanjem ožiljnog tkiva u zglobovima.

- Naše istraživanje je bilo usmereno na to da otkrijemo zašto neki pacijenti ne reaguju na standardnu terapiju, posmatrajući biologiju samog zglobnog tkiva. Uočili smo da je odgovor zarastanja rana u tim zglobovima pojačan, što dovodi do stvaranja ožiljaka koji održavaju bol i oštećenje - objašnjava dr Vej.

Novi trag vodi do poremećene komunikacije

Dodatno, istraživači su utvrdili da do tog nakupljanja ožiljnog tkiva dolazi jer je narušena komunikacija između krvnih sudova i endotelnih ćelija sa okolnim potpornim ćelijama, fibroblastima. Upravo ti poremećeni signali podstiču procese slične zarastanju rana, ali u ovom slučaju vode ka trajnom oštećenju tkiva.

- Ako uspemo da ponovo uspostavimo pravilnu komunikaciju između ovih ćelija, postoji mogućnost da zaustavimo ili čak preokrenemo štetne promene u zglobovima - dodaje dr Bamidipati.