Redovno pranje ruku jedna je od najjednostavnijih i najefikasnijih mera koja može sprečiti širenje infekcija i spasiti brojne živote u bolnicama

Svetski dan higijene ruku obeležava se 5. maja u okviru globalne kampanje Svetske zdravstvene organizacije "Save lives: Clean your hands", koja se sprovodi već 18 godina sa ciljem da podseti koliko je ova jednostavna navika važna za bezbednost pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite.

Pravilna higijena ruku jedan je od najefikasnijih načina za sprečavanje infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, čak do 50 odsto ovih infekcija može da se spreči upravo redovnim i pravilnim pranjem i dezinfekcijom ruku.

Značaj ove mere dodatno potvrđuju podaci iz Globalnog izveštaja o prevenciji i kontroli infekcija za 2024. godinu, prema kojima se svake godine u svetu registruje oko 136 miliona infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom izazvanih rezistentnim mikroorganizmima. Ove infekcije produžavaju lečenje, pogoršavaju zdravstvene ishode i povećavaju troškove sistema, ali i doprinose razvoju antimikrobne rezistencije.

Akcija spasava živote

Ovogodišnji slogan "Akcija spasava živote" stavlja fokus na kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika i doslednu primenu higijene ruku u svakodnevnoj praksi. Poseban akcenat stavljen je na uvođenje ove mere u standardne procedure rada zdravstvenih ustanova.

Stručnjaci podsećaju da je higijena ruku ključna u pet situacija: pre kontakta sa pacijentom, pre aseptičnih procedura, nakon kontakta sa telesnim tečnostima, nakon kontakta sa pacijentom i nakon dodirivanja predmeta iz njegove okoline. Važno je naglasiti i da nošenje rukavica nije zamena za pranje ruku, već da je higijena neophodna i pre i posle njihove upotrebe.

U Srbiji se kampanja sprovodi u organizaciji Ministarstva zdravlja, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" i mrežom zavoda za javno zdravlje, kao deo šire inicijative za bezbednost pacijenata "Clean Care is Safer Care", kojoj se naša zemlja priključila 2008. godine.

Pravilna higijena ruku jedna je od najjednostavnijih, ali i najvažnijih mera koja svakodnevno spašava živote.