U okviru ovogodišnje kampanje za borbu protiv raka kože Euromelanoma, širom Srbije biće organizovani besplatni preventivni dermatološki-dermoskopski pregledi za građane u ponedeljak 18. maja, najavio je primarijus dr sc. Miroslav Dinić, dermatovenerolog i nacionalni koordinator kampanje.

Ove godine, u celoj Srbiji opredeljeno je 1.580 termina za preventivne preglede u 23 grada, sa prijavljenih 47 državnih (uključujući tri vojnozdravstvene ustanove - VMA, Vojnu bolnicu Niš i VMC Slavija) i privatnih zdravstvenih ustanova na 60 lokacija, a učestvovaće 148 dermatologa.

Od 11. do 14. maja u periodu od 9 do 17 časova preko kol-centra biće otvoren besplatan broj 011.411.99.66 za zakazivanje preventivnog dermatološkog pregleda. Pregledi će moći da se zakažu za 18. maj i to u mestu koje je najbliže pacijentu. Putem internet i veb stranice https://www.euromelanoma.eu/sr-rs/ biće zakazano 790 pregleda počevši od 7. maja, a još 790 će biti zakazano putem navedenog besplatnog broja.

Kako ističe dr Dinić, ovogodišnji fokus kampanje su dezinformacije o izlaganju suncu koje se sve češće šire društvenim mrežama, posebno među mladima.

- Sve je više poruka koje podstiču rizična ponašanja, poput namernog izlaganja suncu bez zaštite. Zbog toga smo komunikaciju usmerili ka digitalnim platformama i mlađoj populaciji - navodi on.

Rak kože među najčešćim malignitetima

Rak kože je među najčešćim malignitetima - u svetu se godišnje registruje oko 330.000 melanoma i čak šest miliona drugih karcinoma kože. U Srbiji se otkrije oko 700 melanoma godišnje, dok od ove bolesti umre gotovo 260 ljudi. Iako je koža dostupna pregledu, strah i odlaganje pregleda i dalje su čest razlog kasnog javljanja lekaru.

Načelnica Klinike za kožne i polne bolesti VMA, prof. dr Tatjana Radević, upozorava da je melanom jedan od najagresivnijih tumora, ali da rano otkrivanje i prevencija mogu biti presudni.

S leva na desno prof. dr Tatjana Radević, primarijus dr sc. Miroslav Dinić i prof. dr Danica Tiodorović Foto: Uprava za odnose sa javnoscu MO/Uprava za odnose sa javnoscu MO

- Namerno sunčanje radi postizanja tena povećava rizik od raka kože i ubrzava starenje. Najbolja zaštita je izbegavanje sunca u periodu najjačeg zračenja, dok zaštitna odeća ostaje najsigurnija mera - naglašava ona i dodaje da redovni pregledi i pravovremeno javljanje lekaru pri svakoj sumnjivoj promeni mogu značajno uticati na ishod lečenja.

Rano otkrivanje ključ za ishod lečenja

Iskustva iz prethodnih kampanja pokazuju da se kod oko 10 odsto pregledanih otkriju promene koje mogu ukazivati na rak kože, dok je tokom prošlogodišnje akcije dijagnostikovano 17 melanoma i više desetina drugih tumora kože.

- Preventivni pregledi posebno važni u sredinama gde nema dovoljno dermatologa. Rezultati iz 2024. godine jasno pokazuju značaj ovakvih akcija - otkrivena su 32 melanoma, 91 bazocelularni i 31 skvamocelularni karcinom, kao i 127 atipičnih mladeža - ističe predsednica Udruženja dermatovenerologa Srbije, prof. dr Danica Tiodorović.