Novo istraživanje sugeriše da suplementacija vitaminom D može biti povezana sa manjim rizikom od dijabetesa tipa 2 kod nekih osoba sa predijabetesom, ali samo u određenim genetskim podgrupama

Studija objavljena u časopisu JAMA Network Open pokazala je da osobe sa specifičnim genetskim varijacijama u receptorima za vitamin D mogu imati veću korist od ovog vitamina.

- Ovi nalazi mogu predstavljati važan korak ka personalizovanijem pristupu prevenciji dijabetesa kroz genetiku - rekao je dr Anastasios Manesis, endokrinolog koji nije učestvovao u istraživanju.

Šta je pokazala studija?

Analizirani su podaci iz ranije D2d studije iz 2019. godine, u kojoj je oko 2.100 osoba sa predijabetesom uzimalo 4.000 IU vitamina D3 dnevno tokom četiri godine.

Opšti rezultati ranije nisu pokazali značajno smanjenje rizika od dijabetesa. Međutim, nova analiza je otkrila da su učesnici čiji je nivo vitamina D dostizao 40–50 ng/ml imali manji rizik od razvojadijabetesa tipa 2.

Istraživači su zatim analizirali genetske varijacije receptora za vitamin D i otkrili razlike u efektima:

* oko 30% učesnika sa AA varijantom nije imalo značajnu korist

* oko 70% sa AC ili CC varijantama imalo je oko 19% manji rizik od dijabetesa tipa 2

Vitamin D može imati ulogu kod određenih osoba, ali ne predstavlja univerzalno rešenje za prevenciju dijabetesa

Stručnjaci upozoravaju

Iako rezultati deluju obećavajuće, stručnjaci naglašavaju da je potrebno više istraživanja i da vitamin D ne treba uzimati samostalno kao terapiju.

- Iako je vitamin D generalno bezbedan, prekomerne doze mogu biti štetne - upozoravaju lekari.

Preporučeni dnevni unos je:

* 600 IU za odrasle do 70 godina

* 800 IU za starije od 70 godina

* maksimalno 4.000 IU dnevno iz svih izvora (hrana, sunce, suplementi)

Prekomeran unos može dovesti do hiperkalcemije, koja izaziva mučninu, slabost, konfuziju i bubrežne kamence.

Šta se ipak preporučuje?

Stručnjaci naglašavaju da vitamin D nije zamena za zdrav način života.

Za prevenciju dijabetesa tipa 2 najvažniji su:

* ishrana bogata vlaknima i proteinima, sa manje ugljenih hidrata

* redovna fizička aktivnost (aerobna i trening snage)

* po potrebi lekovi poput metformina ili GLP-1 terapije