Mikrobi iz usta i rak pankreasa: Studija otkriva vezu između najpodmuklijeg kancera i oralnog zdravlja
Naučnici su otkrili da određene bakterije i gljivice iz usne duplje mogu biti povezane sa povećanim rizikom od raka pankreasa. Novo istraživanje sugeriše da zdravlje usne duplje može igrati važnu ulogu u razvoju jednog od najopasnijih oblika raka.
Šta je pokazala studija?
Studija objavljena u časopisu JAMA Oncology analizirala je uzorke pljuvačke više od 122.000 učesnika tokom perioda od oko devet godina. U tom periodu, 445 osoba razvilo je rak pankreasa.
Analizom mikrobioma, istraživači su identifikovali:
* 21 bakterijsku vrstu povezanu sa rakom pankreasa
* 8 vrsta povezano sa nižim rizikom
* 13 vrsta povezano sa višim rizikom
Pored bakterija, u rizik su uključene i određene gljivice, uključujući vrste Candida i Malassezia.
Kako bakterije iz usta utiču na pankreas?
Stručnjaci objašnjavaju da bakterije iz usne duplje ne ostaju samo lokalno, već mogu ući u krvotok i širiti se kroz organizam.
- Kada je narušena ravnoteža mikrobioma, štetne bakterije mogu izazvati hroničnu upalu koja vremenom oštećuje tkiva i organe - navode stručnjaci.
Ova hronična upala povezuje se ne samo sa rakom, već i sa srčanim bolestima, dijabetesom i drugim hroničnim stanjima.
Ključni nalaz: 27 mikroba i povećan rizik
Istraživači su razvili model koji je obuhvatio 27 mikroorganizama i procenjivao rizik od raka pankreasa na osnovu njihovog prisustva u usnoj duplji.
Rezultati su pokazali da svako povećanje mikrobnog rizika može značajno povećati verovatnoću razvoja bolesti.
Koji mikrobi su posebno rizični?
Među njima su i bakterije koje izazivaju bolesti desni, kao i određene gljivice poput Candida albicans.
Stručnjaci ističu da su neki od ovih mikroorganizama već ranije povezani sa:
* bolestima desni
* kardiovaskularnim bolestima
* upalnim bolestima
* drugim vrstama karcinoma
Oralna higijena i prevencija
Iako studija ne dokazuje direktan uzrok, stručnjaci naglašavaju važnost oralnog zdravlja.
- Redovno pranje zuba i korišćenje konca ne samo da štiti desni, već može imati ulogu i u prevenciji ozbiljnih bolesti - navodi jedan od autora studije.
Preporučuju se:
* redovno pranje zuba i čišćenje koncem
* čišćenje jezika
* smanjenje šećera u ishrani
* prestanak pušenja
* ishrana bogata vlaknima i omega-3 masnim kiselinama
* unos probiotika i fermentisane hrane
Zaključak
Novo istraživanje ukazuje na moguću vezu između oralnog mikrobioma i raka pankreasa. Naučnici ističu da su potrebna dodatna istraživanja, ali poruka je jasna — zdravlje usta može imati mnogo širi uticaj na ceo organizam.
Izvor: theepochtimes.com/zdravlje.kurir.rs