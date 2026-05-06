Novo istraživanje sugeriše da zdravlje usne šupljine može igrati važnu ulogu u razvoju jednog od najopasnijih oblika raka

Naučnici su otkrili da određene bakterije i gljivice iz usne duplje mogu biti povezane sa povećanim rizikom od raka pankreasa. Novo istraživanje sugeriše da zdravlje usne duplje može igrati važnu ulogu u razvoju jednog od najopasnijih oblika raka.

Šta je pokazala studija?

Studija objavljena u časopisu JAMA Oncology analizirala je uzorke pljuvačke više od 122.000 učesnika tokom perioda od oko devet godina. U tom periodu, 445 osoba razvilo je rak pankreasa.

Analizom mikrobioma, istraživači su identifikovali:

* 21 bakterijsku vrstu povezanu sa rakom pankreasa

* 8 vrsta povezano sa nižim rizikom

* 13 vrsta povezano sa višim rizikom

Pored bakterija, u rizik su uključene i određene gljivice, uključujući vrste Candida i Malassezia.

Kako bakterije iz usta utiču na pankreas?

Stručnjaci objašnjavaju da bakterije iz usne duplje ne ostaju samo lokalno, već mogu ući u krvotok i širiti se kroz organizam.

- Kada je narušena ravnoteža mikrobioma, štetne bakterije mogu izazvati hroničnu upalu koja vremenom oštećuje tkiva i organe - navode stručnjaci.

Ova hronična upala povezuje se ne samo sa rakom, već i sa srčanim bolestima, dijabetesom i drugim hroničnim stanjima.

Ključni nalaz: 27 mikroba i povećan rizik

Istraživači su razvili model koji je obuhvatio 27 mikroorganizama i procenjivao rizik od raka pankreasa na osnovu njihovog prisustva u usnoj duplji.

Rezultati su pokazali da svako povećanje mikrobnog rizika može značajno povećati verovatnoću razvoja bolesti.

Bakterije koje izazivaju bolesti desni, kao i određene gljivice poput Candida albicans su posebno rizične

Koji mikrobi su posebno rizični?

Među njima su i bakterije koje izazivaju bolesti desni, kao i određene gljivice poput Candida albicans.

Stručnjaci ističu da su neki od ovih mikroorganizama već ranije povezani sa:

* bolestima desni

* kardiovaskularnim bolestima

* upalnim bolestima

* drugim vrstama karcinoma

Oralna higijena i prevencija

Iako studija ne dokazuje direktan uzrok, stručnjaci naglašavaju važnost oralnog zdravlja.

- Redovno pranje zuba i korišćenje konca ne samo da štiti desni, već može imati ulogu i u prevenciji ozbiljnih bolesti - navodi jedan od autora studije.

Preporučuju se:

* redovno pranje zuba i čišćenje koncem

* čišćenje jezika

* smanjenje šećera u ishrani

* prestanak pušenja

* ishrana bogata vlaknima i omega-3 masnim kiselinama

* unos probiotika i fermentisane hrane

Zaključak