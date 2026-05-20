Iako i endometrioza i policistični jajnici utiču na reproduktivno zdravlje žena, menstrualni ciklus i plodnost, među njima postoje važne razlike – u uzrocima, simptomima i lečenju.

Projekat vodi Danijela Džeks, viši predavač imunologije na Univerzitetu u Northemptonu, a istraživaće da li hemijski signali koje oslobađaju ćelije endometriozemogu pomoći ćelijama raka da prežive i izbegnu imuni sistem.

- Endometrioza je i dalje pogrešno shvaćena i nedovoljno dijagnostikovana, a mnogi ljudi godinama čekaju na odgovore. Kroz naša istraživanja pokušavamo da bolje razumemo ne samo kako se bolest razvija, već i kako može da interaguje sa drugim ozbiljnim stanjima kao što je rak jajnika.

Istraživanja pokazuju da osobe sa endometriozom imaju dva do četiri puta veću verovatnoću da razviju rak jajnika, iako je ukupni rizik i dalje nizak.

- Jedan podtip, karcinom jajnika, ima posebno jaku vezu sa ovim stanjem.

Endometrioza je stanje u kojem se tkivo slično sluzokoži materice javlja van materice, što izaziva bol i moguće smetnje sa plodnošću. Foto: H_Ko/Shutterstock

Naučnici koriste laboratorijski uzgajane ćelijske modele i trodimenzionalnu tehnologiju bioštampanja kako bi rekreirali rane faze razvoja bolesti.

Cilj je ispitati da li signali iz ćelija endometrioze mogu podstaći ćelije raka da rastu, šire se ili izbegavaju imuni odgovor.

- Ispitujemo da li hemijski signali iz ćelija endometrioze mogu u suštini "podržati" ćelije raka. Na primer, tako što im pomažemo da se sakriju od imunog sistema. Ako možemo da dokažemo tu vezu, to otvara vrata novim načinima ciljanja tih interakcija u budućim tretmanima.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ovo stanje pogađa jednu od 10 žena u Velikoj Britaniji, a pored izuzetno obilnih menstruacija, može izazvati iscrpljujući bol, a ponekad i neplodnost.

Prosečno vreme čekanja na dijagnozu sada je dostiglo devet godina i četiri meseca, prema izveštaju dobrotvorne organizacije Endometriosis UK.