Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje danas je prvi put u Srbiji primenjen savremeni ablacioni sistem za lečenje srčanih aritmija, tehnologija koja u jednom kateteru objedinjuje dijagnostiku i terapiju

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" danas je prvi put u Srbiji primenjen savremeni ablacioni sistem Affera za lečenje srčanih aritmija, tehnologija koja u jednom kateteru objedinjuje dijagnostiku i terapiju. Tokom procedure operisano je šest pacijenata starosti od 45 do 70 godina, uz asistenciju profesora dr Petra Pajhla iz Instituta za kliničku i eksperimentalnu medicinu (IKEM) iz Praga. Reč je o tehnologiji koja se trenutno koristi u malom broju centara u regionu, a očekuje se da omogući preciznije procedure, kraće trajanje intervencije i brži oporavak pacijenata.

Dr Milosav Tomović, načelnik Odeljenja za elektrofiziologiju i elektrostimulaciju Instituta "Dedinje", objašnjava za naš portal da se kod pojedinih poremećaja srčanog ritma kateterom kroz venu ili arteriju ulazi u srce kako bi se mapiranjem pretkomora pronašlo mesto nastanka aritmije ili put kojim se ona širi. Cilj procedure je da se uništi mali deo srčanog mišića koji stvara ili sprovodi poremećaj ritma.

S leva na desno dr Milosav Tomović i prof. dr Petr Pajhl Foto: Institut Dedinje

- Do sada su se u svetu uglavnom koristile tri vrste energije: zagrevanje, zamrzavanje i, poslednjih godina, kratki električni pulsevi. Problem je što su za mapiranje i ablaciju često potrebni različiti kateteri, a nekada se tokom procedure pokaže da pacijent nije idealan kandidat za prvobitno planiranu metodu, pa moramo da menjamo sisteme ili čak zakazujemo novu intervenciju - kaže dr Tomović.

Kome novi sistem može najviše da pomogne

Novi sistem Affera omogućava lekarima da istim kateterom naprave mapu pretkomora, primene radiofrekventnu energiju koja zagreva tkivo, ali i da tokom iste procedure pređu na "pulsed field tehnologiju", odnosno kratke pulseve električne energije koji ciljano deluju na srčani mišić bez značajnijeg oštećenja okolnih struktura poput jednjaka, krvnih sudova i nerava.

Na pojavu simptoma reagujte odmah Dr Tomović upozorava da simptome aritmije ne treba ignorisati, naročito u starijoj životnoj dobi. - Kada pacijent oseti nepravilni rad srca, preskakanje ili lupanje srca, ne bi trebalo da se sam leči niti da trpi simptome. Važno je da se što pre javi lekaru, uradi EKG i dodatnu dijagnostiku kako bi se utvrdilo da li je reč o bezazlenom poremećaju ili ozbiljnoj aritmiji koja zahteva brzo lečenje - apeluje dr Tomović.

- To nam daje mnogo veću fleksibilnost tokom procedure i omogućava da većem broju pacijenata pomognemo u kraćem roku. Ovaj sistem je posebno važan kod atrijalne fibrilacije, najčešće aritmije današnjice, jer se često dešava da posle nekoliko godina bude potrebna nova intervencija pošto se tkivo oporavi od prethodne ablacije - objašnjava naš sagovornik.

Tok intervencije se prati na monitoru Foto: Institut Dedinje

Kako dodaje, upravo kod takvih kompleksnih pacijenata mogućnost kombinovanja različitih vrsta energije tokom jedne procedure može da poveća uspešnost lečenja.