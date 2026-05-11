Svaka nova terapija uvedena u lečenje melanoma značajno je produžila životni vek i poboljšala kvalitet života pacijenata

Udruženje pacijenata obolelih od melanoma (UPOOM) održalo je konferenciju za novinare povodom Meseca borbe protiv melanoma, na kojoj je istaknuto da su rano otkrivanje, prevencija i pravovremen pristup savremenim terapijama presudni za duži i kvalitetniji život pacijenata.

Učesnici skupa saglasili su se da je neophodno sistemski urediti uvođenje inovativnih lekova na pozitivnu listu, kao i da je svaka nova terapija u lečenju melanoma do sada značajno produžila životni vek obolelih.

Otvarajući konferenciju, predsednik UPOOM-a Savo Pilipović ukazao je na ozbiljnost problema i naveo da je, prema podacima Instituta za javno zdravlje, u 2024. godini registrovano 786 novih slučajeva melanoma, dok su 292 osobe izgubile život od ove bolesti.Dodao je da se učestalost melanoma povećava za 15 odsto svakih pet godina.

Posebno zabrinjava podatak da je Srbija i dalje na prvom mestu u Evropi po smrtnosti od melanoma, kao i činjenica da se bolest kod nas često kasno dijagnostikuje, što značajno pogoršava ishode lečenja.

– Fokus našeg udruženja je na značaju ranog otkrivanja melanoma, prevenciji i daljem unapređenju lečenja, jer su dosadašnja iskustva, kako kod nas tako i u svetu, pokazala da rano otkrivanje i adekvatna terapija mogu omogućiti duži i kvalitetniji život osobama sa melanomom – istakao je Pilipović.

Prof. dr Lidija Kandolf, dermatološkinja i članica Savetodavnog odbora UPOOM-a, podsetila je na napredak medicine u lečenju melanoma i značaj dostupnosti savremenih terapija.

– Svaka nova terapija uvedena u lečenje melanoma značajno je produžila životni vek i poboljšala kvalitet života pacijenata. Važno je da država i zdravstveni sistem, kroz obezbeđivanje novih terapija i proširenje indikacija, pruže dodatnu nadu obolelima – rekla je profesorka Kandolf.

Ona je posebno istakla značaj kombinovane imunološke terapije, koja je u svetu postala terapijski standard i omogućava najduže preživljavanje zabeleženo u kliničkim studijama.

– Obezbeđivanje kombinovane imunološke terapije za sve oblike melanoma, kao i primena imunoterapije u ranijim stadijumima bolesti pre hirurgije limfnih čvorova, značajno bi promenili ishode lečenja pacijenata u Srbiji. Važne su i nove imunoterapijske opcije koje produžavaju život osobama sa uvealnim melanomom – naglasila je Kandolf.

Dodala je da će dermatolozi nastaviti da rade na prevenciji i organizovanju besplatnih skrininga za rak kože tokom cele godine, ali da je istovremeno neophodno dalje unapređivati terapijske mogućnosti za obolele.

O sistemskim koracima koji predstoje zdravstvenom sistemu Srbije govorio je dr Bojan Trkulja, direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovia.

– Nadam se da će Srbija ove godine, posle dužeg vremena, dobiti značajno proširenje liste inovativnih lekova kako bi se približila zemljama regiona. Postoje naznake, ali ne i čvrsta obećanja, da bi nova lista lekova mogla biti usvojena ove godine – rekao je dr Trkulja.

On je upozorio da dugogodišnja neizvesnost ukazuje na potrebu da se proces uvođenja inovativnih terapija sistemski i transparentno uredi, kroz posebnu budžetsku liniju i jasne kriterijume za izbor novih terapijskih opcija.

Dr Trkulja je upozorio da se u našoj zemlji na zdravstvo svake godine ulaže negde oko 5,8 % BDP-a. - To je dva posto manje nego što je slučaj u razvijenim zemljama Evropske unije - istakao je.

U zemljama Evropske unije svake godine registruje se između 40 i 50 inovativnih lekova.

- Svaka godina u kojoj ne obnavljamo listu najvrednijih lekova sa tog spiska predstavlja problem ne samo za pacijente kojima su te terapije neophodne, već i za sam zdravstveni sistem. Naime, kako se proces odlaže, broj lekova koji čekaju da uđu na listu se kontinuirano povećava, a samim tim rastu i ukupni troškovi njihovog uvođenja. Danas se nalazimo u situaciji da oko 40 lekova, u više od 80 indikacija, čeka na ulazak na listu. Reč je o različitim terapijskim oblastima, uključujući i pacijente obolele od malignog melanoma, kojima su nove terapije od ključnog značaja za lečenje i ishod bolesti – rekao je dr Trkulja.



Lično svedočanstvo na konferenciji podelila je Jana Golubović, članica UPOOM-a, čija se majka bori sa melanomom.

– Kao ćerka žene koja se bori sa melanomom, mogu da posvedočim koliko je važno unaprediti lečenje ove bolesti. Svaki dan njenog života direktno je vezan za dostupnost terapije. Zato apelujemo da se nastavi proširenje terapijskih opcija, jer svaka takva odluka direktno utiče na živote velikog broja pacijenata i njihovih porodica – poručila je Golubović.