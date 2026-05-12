Vakcina protiv herpes zostera, koja se preporučuje prvenstveno za sprečavanje pojave bolnog osipa poznatog kao „šindra", mogla bi da ima i važan zaštitni efekat na srce

Vakcina protiv herpes zostera, koja se preporučuje prvenstveno za sprečavanje pojave bolnog osipa poznatog kao „šindra“, mogla bi da ima i važan zaštitni efekat na srce, pokazuje novo istraživanje predstavljeno na godišnjoj naučnoj sesiji American College of Cardiology.

Studija je pokazala da osobe sa postojećim srčanim oboljenjima koje su primile vakcinu protiv herpes zostera imaju znatno manji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih problema u narednih godinu dana u odnosu na nevakcinisane osobe.

Istraživanjem je obuhvaćeno više od 246.000 odraslih Amerikanaca sa aterosklerotskom bolešću srca – stanjem koje nastaje zbog nakupljanja plaka u arterijama. Naučnici su analizirali podatke osoba starijih od 50 godina koje su između 2018. i 2025. godine primile vakcine Shingrix ili Zostavax.

Rezultati su pokazali da su vakcinisani imali:

* 46 odsto manji rizik od ozbiljnih srčanih događaja

* 32 odsto manji rizik od srčanog udara

* 25 odsto manji rizik od moždanog udara

* 25 odsto manji rizik od srčane insuficijencije

* čak 66 odsto manji rizik od smrti iz bilo kog uzroka

Herpes zoster je virusna infekcija koja izaziva bolni osip na koži i nervnom tkivu. To je isti virus koji uzrokuje varičele, ali nakon primarne infekcije, virus ostaje neaktivan u nervnim ganglijama i može se reaktivirati godinama kasnije, najčešće kada je imuni sistem oslabljen.

Studija je pokazala da osobe sa postojećim srčanim oboljenjima koje su primile vakcinu protiv herpes zostera imaju znatno manji rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih problema

Glavni autor studije, Robert Nguyen, istakao je da su efekti uporedivi sa benefitima prestanka pušenja.

– Više puta je potvrđeno da ova vakcina ima zaštitni efekat na srce. Kod osoba koje već imaju kardiovaskularne bolesti korist može biti još izraženija – rekao je Nguyen.

Stručnjaci objašnjavaju da infekcija herpes zosterom može izazvati stvaranje krvnih ugrušaka u blizini srca i mozga, što povećava rizik od infarkta i moždanog udara. Sprečavanjem infekcije, vakcina može pomoći i u smanjenju tih komplikacija.