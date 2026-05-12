Novo otkriće pokazuje da telo možda može direktno da kontroliše skladišteni šećer, što bi moglo promeniti buduće lečenje dijabetesa

Naučnici su otkrili potpuno novi način na koji telo kontroliše skladišteni šećer, što bi moglo da promeni dosadašnje razumevanje biologije i otvori nove mogućnosti za lečenje dijabetesa i drugih bolesti.

Istraživači iz australijskog instituta WEHI otkrili su da ubikvitin, protein poznat po tome što uklanja oštećene proteine iz ćelija može direktno da utiče i na glikogen, odnosno oblik u kojem telo skladišti šećer.

Studija objavljena u časopisu Nature pokazala je da ubikvitin može da reguliše razgradnju glikogena, što je potpuno novo otkriće i menja više od 50 godina dosadašnjeg naučnog znanja.

Zašto je ovo važno?

Višak glikogena povezan je sa dijabetesom, gojaznošću, bolestima jetre, srca i retkim naslednim poremećajima. Do sada nije postojao način da se direktno utiče na sam glikogen, već samo na hormone koji regulišu šećer u krvi.

Naučnici sada veruju da bi upravo ovaj mehanizam mogao omogućiti potpuno nove terapije koje ciljaju uzrok problema, nagomilavanje šećera u organizmu.

Kako funkcioniše glikogen?

Kada unesete više šećera nego što telu trenutno treba, višak se pretvara u glikogen i skladišti u jetri i mišićima kao rezerva energije.

Naučnici su prvi put otkrili kako telo direktno reguliše skladišteni šećer, što bi moglo da dovede do novih terapija za dijabetes

Tokom posta ili kada telu zatreba energija, glikogen se razgrađuje kako bi se oslobodila glukoza. Istraživači su sada otkrili da ubikvitin igra važnu ulogu upravo u tom procesu.

Neočekivano otkriće

Iako se dugo verovalo da ubikvitin deluje samo na proteine, naučnici su dokazali da može da se vezuje i za šećere. Kod miševa je primećeno da se tokom gladovanja povećavaju „oznake“ ubikvitina baš u trenutku kada nivo glikogena opada, što ukazuje da ovaj protein pomaže razgradnju skladištenog šećera.

- Vrlo je moguće da će udžbenici biologije morati da se menjaju zbog ovog otkrića - rekao je profesor David Komander, jedan od autora studije.

Nova nada za lečenje bolesti

Naučnici smatraju da bi kontrolisanje ovog procesa moglo da pomogne u lečenju dijabetesa, masne jetre, srčanih bolesti i retkih poremećaja skladištenja glikogena.

Posebno je značajno što su istraživači pokazali da povećanje ubikvitina može smanjiti količinu glikogena u ćelijama, što bi jednog dana moglo postati osnova za nove lekove.

Otkrivanje ovog procesa omogućila je nova tehnologija nazvana „NoPro-clipping“, koja naučnicima prvi put omogućava detaljno praćenje vezivanja ubikvitina za molekule koji nisu proteini.