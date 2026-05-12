Proboj u borbi protiv dijabetesa: Naučnici otkrili skriveni mehanizam za kontrolu šećera
Naučnici su otkrili potpuno novi način na koji telo kontroliše skladišteni šećer, što bi moglo da promeni dosadašnje razumevanje biologije i otvori nove mogućnosti za lečenje dijabetesa i drugih bolesti.
Istraživači iz australijskog instituta WEHI otkrili su da ubikvitin, protein poznat po tome što uklanja oštećene proteine iz ćelija može direktno da utiče i na glikogen, odnosno oblik u kojem telo skladišti šećer.
Studija objavljena u časopisu Nature pokazala je da ubikvitin može da reguliše razgradnju glikogena, što je potpuno novo otkriće i menja više od 50 godina dosadašnjeg naučnog znanja.
Zašto je ovo važno?
Višak glikogena povezan je sa dijabetesom, gojaznošću, bolestima jetre, srca i retkim naslednim poremećajima. Do sada nije postojao način da se direktno utiče na sam glikogen, već samo na hormone koji regulišu šećer u krvi.
Naučnici sada veruju da bi upravo ovaj mehanizam mogao omogućiti potpuno nove terapije koje ciljaju uzrok problema, nagomilavanje šećera u organizmu.
Kako funkcioniše glikogen?
Kada unesete više šećera nego što telu trenutno treba, višak se pretvara u glikogen i skladišti u jetri i mišićima kao rezerva energije.
Tokom posta ili kada telu zatreba energija, glikogen se razgrađuje kako bi se oslobodila glukoza. Istraživači su sada otkrili da ubikvitin igra važnu ulogu upravo u tom procesu.
Neočekivano otkriće
Iako se dugo verovalo da ubikvitin deluje samo na proteine, naučnici su dokazali da može da se vezuje i za šećere. Kod miševa je primećeno da se tokom gladovanja povećavaju „oznake“ ubikvitina baš u trenutku kada nivo glikogena opada, što ukazuje da ovaj protein pomaže razgradnju skladištenog šećera.
- Vrlo je moguće da će udžbenici biologije morati da se menjaju zbog ovog otkrića - rekao je profesor David Komander, jedan od autora studije.
Nova nada za lečenje bolesti
Naučnici smatraju da bi kontrolisanje ovog procesa moglo da pomogne u lečenju dijabetesa, masne jetre, srčanih bolesti i retkih poremećaja skladištenja glikogena.
Posebno je značajno što su istraživači pokazali da povećanje ubikvitina može smanjiti količinu glikogena u ćelijama, što bi jednog dana moglo postati osnova za nove lekove.
Otkrivanje ovog procesa omogućila je nova tehnologija nazvana „NoPro-clipping“, koja naučnicima prvi put omogućava detaljno praćenje vezivanja ubikvitina za molekule koji nisu proteini.
Istraživači veruju da su tek zagrebali površinu i da bi ovo otkriće moglo otvoriti potpuno novo poglavlje u razumevanju metabolizma i bolesti povezanih sa šećerom.
Izvor: scitechdaily.com/Zdravlje.Kurir.rs
Popularni zaslađivač povezan sa masnom jetrom: Prisutan u žvakama bez šećera, dijetalnim proizvodima i lekovima