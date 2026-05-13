Nova MRI antena mogla bi da omogući brže preglede i jasnije snimke oka i mozga bez zamene postojećih aparata

Slušaj vest

Magnetna rezonanca često ima poteškoća u stvaranju jasnih slika dubokih i osetljivih tkiva. Istraživači iz Centra Maks Delbrik razvili su novu laganu MRI antenu koja poboljšava kvalitet slike i skraćuje vreme skeniranja bez potrebe za promenama na postojećim aparatima.

Magnetna rezonanca (MRI) jedan je od najvažnijih alata za dijagnostikovanje bolesti, ali pojedini delovi tela, poput dubokih regiona mozga i osetljivih struktura oka i orbite, i dalje se teško prikazuju sa dovoljno detalja. Problem nije u samom skeneru, već u hardveru koji prenosi i prima radiofrekventne signale.

Tim koji predvodi dr Nandita Saha, u laboratoriji za magnetnu rezonancu ultravisokog polja profesora Toralfa Nindorfa, razvio je MRI antenu zasnovanu na metamaterijalima – specijalno dizajniranim strukturama koje efikasnije usmeravaju elektromagnetne talase i pojačavaju kvalitet signala.

Nova RF antena poboljšava prostornu rezoluciju, daje jasnije slike i ubrzava snimanje, a pritom funkcioniše sa postojećim MRI sistemima, što znači da bolnicama ne bi bila potrebna nova infrastruktura niti zamena skenera.

Nova antena otvara put preciznijoj i bržoj dijagnostici

Tehnologija je testirana na snimanju oka i orbite kod dobrovoljaca na 7,0 Tesla, a rezultati su objavljeni u časopisu Advanced Materials.

- Koristeći koncepte iz metamaterijala, bili smo u mogućnosti da efikasnije usmeravamo radiofrekventna polja i pokažemo kako napredna fizika može direktno poboljšati medicinsko snimanje - rekao je profesor Toralf Nindorf, glavni autor rada.

Istraživači veruju da bi nova MRI tehnologija mogla da omogući preciznije otkrivanje promena na oku, mozgu Foto: Shutterstock

Profesor Oliver Štaks iz Univerzitetske medicine u Rostoku naveo je da bi ova tehnologija mogla omogućiti anatomski detaljniju magnetnu rezonancu oka i otvoriti nove mogućnosti za proučavanje procesa koji su ranije bili teško dostupni.

Istraživači veruju da bi se ista tehnologija mogla prilagoditi i za druge organe, uključujući srce i bubrege, ali i za preciznije praćenje tumora i terapija raka. Prema rečima stručnjaka, mogla bi pomoći i u smanjenju zagrevanja oko medicinskih implantata tokom MRI pregleda.

Dr Eva Beler iz Univerzitetskog medicinskog centra Rostok ocenila je da inovacije u hardveru za snimanje imaju potencijal da transformišu dijagnostiku i predstavljaju važan korak ka MRI tehnologiji sledeće generacije.