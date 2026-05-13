Redovni pregledi kože i rana reakcija na promene mladeža mogu spasiti život, jer melanom u ranoj fazi ima visoku stopu izlečenja

Koliko puta ste sebi rekli da ćete „jednog dana“ proveriti mladež koji vam već neko vreme izgleda drugačije? Upravo u tome leži najveći problem raka kože; najčešće ne boli, ne daje jasne simptome i dugo deluje bezazleno. A kada postane vidljiv, često je već kasno.

Dermatolozi godinama upozoravaju da preventiva nije pitanje estetike, već ozbiljnog zdravlja. Jedan kratak dermoskopski pregled može otkriti promene koje golim okom ne vidimo, a rana dijagnostika melanoma danas spašava živote u više od 90 odsto slučajeva.

Besplatni pregledi kože deo evropske kampanje Euromelanoma 2026

Zbog toga se MediGroup sistem i ove godine priključuje evropskoj kampanji Euromelanoma 2026 i organizuje besplatne dermatološke preglede kože za građane Beograda, Novog Sada i Pančeva. Akcija će biti održana u ponedeljak, 18. maja, u MediGroup domovima zdravlja i klinikama.

Kome se posebno savetuje pregled?

Posebno se savetuje pregled osobama svetle puti, ljudima koji imaju veliki broj mladeža, kao i svima koji su tokom života često izgoreli na suncu ili se intenzivno izlagali UV zračenju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da pregled ne bi trebalo da bude rezervisan samo za „rizične grupe“, već deo redovne zdravstvene rutine svake odrasle osobe.

Rano otkrivanje raka kože kroz redovne preventivne preglede značajno povećava šanse za uspešno lečenje i može spasiti život

- Koža pamti sve, i sunčanja iz detinjstva, i solarijume, i dane kada smo mislili da nam SPF nije potreban - upozoravaju dermatolozi, podsećajući da UV zračenje ostavlja posledice mnogo pre nego što ih postanemo svesni.

Dr Milica T. Stevanović, specijalista dermatovenerologije iz MediGroup Longevity klinike, naglašava da redovni dermoskopski pregledi predstavljaju osnov savremene preventive i da petogodišnje preživljavanje kod melanoma otkrivenog u ranoj fazi prelazi 95 procenata.

Stručnjaci upozoravaju na opasne zablude o sunčanju

Poseban problem danas predstavljaju i dezinformacije sa društvenih mreža, zbog kojih mnogi i dalje veruju da solarijum može da „pripremi“ kožu za leto ili da zaštita od sunca nije potrebna tokom oblačnih dana. Istina je potpuno drugačija – UVA zraci prolaze kroz oblake, oštećuju kožu tokom cele godine i ubrzavaju njeno starenje, dok solarijumi direktno povećavaju rizik od razvoja raka kože.

Zato stručnjaci savetuju jednostavne, ali važne korake: redovne preventivne preglede, svakodnevnu SPF zaštitu, hidrataciju i pažljiv odnos prema koži tokom perioda pojačanog UV zračenja.