Slušaj vest

Prijem u rezidenciji ambasadora Edvarda Fergusona bio je prilika da se oda priznanje profesionalizmu, posvećenosti i doprinosu medicinskih sestara i tehničara u Srbiji i da se ukaže na značaj njihove nezamenjive uloge u savremenim zdravstvenim sistemima.

Program beogradske proslave Međunarodnog dana medicinskih sestarauključivao je: foto-izložbu o Bolnicama škotskih žena, te kratka obraćanja domaćina i renomiranog srpskog kardiologa prof. dr Siniše Pavlovića, autora kapitalnog trotomnog izdanja “Nezaboravljene”, o humanosti, žrtvama i solidarnosti Britanki koje su tokom Prvog svetskog rata spasavale živote vojnika i civila u Srbiji.

Foto-izložba o Bolnicama škotskih žena Foto: Marko Risović – Britanska ambasada Beograd

Ambasador Ferguson je najavio da će uz podršku AstraZenece, Britanska ambasada od naredne godine dodeljivati godišnju nagradu za istaknute studente i praktičare u medicinskoj profesiji u Srbiji. Nagrada će biti nazvana po škotskoj humanistkinji doktorki Elsie Inglis.

Prisutnima je govorio o „važnom i živopisnom“ zdravstvenom partnerstvu UK i Srbije „koje se proteže kroz period duži od jednog veka“. Pored nasleđa Bolnica škotskih žena, Ferguson je naglasio zajedničke vežbe i obuke u specijalizovanim oblastima vojne medicine, poput ratne hirurgije i toksikologije.

Ambasador je govorio i o primerima saradnje britanskih i srpskih lekara u domenu kardiologije, anesteziologije, hirurgije, o gotovo četrdesetogodišnjoj saradnji londonske bolnice Great Ormond Street i dečije kardiohirurgije Instituta za majku i dete.

Prijem u rezidenciji ambasadora Edvarda Fergusona bio je prilika da se oda priznanje profesionalizmu, posvećenosti i doprinosu medicinskih sestara i tehničara u Srbiji i da se ukaže na značaj njihove nezamenjive uloge u savremenim zdravstvenim sistemima Foto: Marko Risović – Britanska ambasada Beograd

Britanski ambasador je u pozdravnom obraćanju pomenuo i potpisivanje izuzetno važnog ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, koji će pacijentima u Srbiji omogućiti dostupnost inovativnih lekova kompanije AstraZeneca za lečenje 10 onkoloških oboljenja.

„Za mene, ovaj novi ugovor sa AstraZenecom predstavlja primer modernog, pozitivnog partnerstva koje gradimo između Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije,“ zaključio je Ferguson.

Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom sveta na dan rođenja Florens Najtingejl, u znak priznanja ključne uloge koju medicinske sestre i tehničari imaju u očuvanju javnog zdravlja, unapređenju zdravstvene zaštite i pružanju nege pacijentima.