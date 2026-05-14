Muškarci i žene koji deluju hormonski normalno mogu ipak imati neotkrivene poremećaje u vremenu i koordinaciji svojih reproduktivnih hormona koji bi mogli da ugroze plodnost

Nosivi senzor za kožu u kombinaciji sa veštačkom inteligencijom može pratiti reproduktivne hormone tokom vremena kako bi otkrio suptilne fluktuacije koje bi mogle doprineti problemima sa plodnošću pacijenata, pokazale su dve nove studije.

Muškarci i žene koji deluju hormonski normalno mogu ipak imati neotkrivene poremećaje u vremenu i koordinaciji svojih reproduktivnih hormona koji bi mogli da ugroze plodnost, rekli su istraživači na 28. Evropskom kongresu endokrinologije u Pragu.

Nivoi hormona prate cirkadijalni ritam, rastući i opadajući u regulisanim obrascima tokom dana, objasnili su.

Proizvođači flastera testirali su 102 muškarca sa ili bez neplodnosti ili simptoma povezanih sa poremećajima polnih hormona. Oni su nosili flaster četiri dana kako bi im nivo testosterona mogao biti meren na svakih 15 minuta. Svi su imali normalan nivo testosterona na standardnim laboratorijskim testovima.

Muškarci sa simptomima imali su značajno poremećen ritam testosterona, a neotkrivene abnormalnosti ritma bile su povezane sa smanjenom koncentracijom spermatozoida i simptomima nedostatka androgena, naveli su istraživači.

- Po prvi put smo bili u mogućnosti da pratimo obrasce androgena u realnom vremenu tokom nekoliko dana pomoću novog, neinvazivnog kontinuiranog flastera za praćenje testosterona, vođenog veštačkom inteligencijom, kompatibilnog sa Android i ajfon uređajima - rekla je u saopštenju vođa studije dr Tinatin Kučuhidze i dodala:

- Prethodna istraživanja sugerišu da je normalan jutarnji nivo testosterona dovoljan da isključi klinički značajan nedostatak androgena. Međutim, naši nalazi dovode u pitanje tu pretpostavku, pokazujući da muškarci sa normalnim serumskim testosteronom i dalje mogu imati izražene poremećaje hormonskog ritma povezane sa reproduktivnom disfunkcijom.

U posebnoj studiji predstavljenoj na konferenciji, tim dr Kučuhidze pratio je 312 žena sa redovnim menstrualnim ciklusima koje su bile plodne ili su imale neobjašnjivu neplodnost.

Uz pomoć flastera podržanog veštačkom inteligencijom, uspeli su da identifikuju fluktuacije nivoa hormona koje su predviđale neplodnost, čak i kod žena sa normalnim nivoima hormona na standardnim testovima.

- Žena može imati naizgled zdrav menstrualni ciklus i normalan nivo hormona, ali ipak imati skrivenu endokrinu disfunkciju koja utiče na njenu sposobnost začeća - rekla je Kučuhidze i istakla:

- Naše analize ritma vođene veštačkom inteligencijom bile su značajno uspešnije u identifikovanju subkliničke reproduktivne disfunkcije nego konvencionalno testiranje, što sugeriše da i ženski i muški endokrini poremećaji možda nisu samo poremećaji količine hormona, već poremećaji hormonskog tajminga, sinhronizacije i biološkog ritma.