Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, nakon procene da postoji povećan rizik od daljeg širenja bolesti u regionu. Reč je o najvišem nivou upozorenja koje SZO može da uvede u slučaju ozbiljne pretnje po javno zdravlje.

Kako je saopšteno, epidemija je povezana sa Bundibugyo sojem virusa ebole, a slučajevi su potvrđeni u više oblasti dve afričke zemlje. Zdravstvene vlasti upozoravaju da dodatnu zabrinutost izazivaju kretanje stanovništva preko granica, kao i mogućnost širenja infekcije u područjima sa ograničenim zdravstvenim kapacitetima.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da je odluka doneta zbog potrebe za međunarodnom koordinacijom i hitnim jačanjem nadzora, laboratorijskog testiranja i mera kontrole infekcije.

Koji su simptomi i kako se prenosi?

Ebola je teška virusna bolest koja može izazvati ozbiljna oštećenja organa i visoku stopu smrtnosti. Prenosi se direktnim kontaktom sa krvlju, telesnim tečnostima ili tkivima zaražene osobe, kao i preko kontaminiranih predmeta. Simptomi najčešće počinju naglo i uključuju visoku temperaturu, slabost, bolove u mišićima, glavobolju i upalu grla, a kasnije mogu da se jave povraćanje, dijareja, osip i unutrašnja ili spoljašnja krvarenja.

Prenosi se direktnim kontaktom sa krvlju, telesnim tečnostima ili tkivima zaražene osobe Foto: Shutterstock

Ne postoji univerzalni lek za ebolu, ali rano prepoznavanje bolesti i intenzivno bolničko lečenje značajno povećavaju šanse za preživljavanje. Terapija podrazumeva nadoknadu tečnosti, održavanje funkcije organa i lečenje komplikacija, dok se u pojedinim slučajevima koriste i specifična antitela i antivirusni lekovi.