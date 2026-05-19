Naučnici su otkrili da alkohol može trajno poremetiti sposobnost jetre da se sama obnavlja, čak i nakon prestanka pijenja

Iako je jetra poznata po snažnoj sposobnosti regeneracije, kod ljudi sa teškim oboljenjima izazvanim alkoholom taj prirodni mehanizam može potpuno da zakaže. Organ tada gubi sposobnost oporavka čak i nakon prestanka pijenja.

Istraživači sa Univerziteta Ilinois Urbana-Šampejn, Univerziteta Djuk i Čen Zukerberg Biohaba u Čikagu navode da su otkrili ključni razlog zašto se to događa.

U studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications otkriveno je da hronično oštećenje alkoholom „zarobljava“ ćelije jetre u disfunkcionalnom prelaznom stanju. Umesto da se potpuno regenerišu ili normalno funkcionišu, ćelije ostaju zaglavljene usred procesa oporavka, što vremenom dovodi do otkazivanja jetre.

Zašto jetra prestaje da zarasta

U normalnim okolnostima, ćelije jetre mogu da se obnavljaju nakon povrede. Međutim, kod hepatitisa i ciroze povezanih sa alkoholom taj proces se prekida na pola puta.

Ćelije više nisu ni potpuno funkcionalne, niti sposobne za zdravu regeneraciju. Umesto oporavka, ostaju u neproduktivnom stanju koje dodatno opterećuje preostale zdrave ćelije.

- Znali smo da jetra kod ovih pacijenata gubi sposobnost regeneracije čak i kada više ne piju alkohol, ali do sada nismo razumeli zbog čega se to događa - rekao je profesor biohemije Auinaš Kalsotra, jedan od autora istraživanja.

Oštećene ćelije jetre ostaju „zaglavljene“ između regeneracije i propadanja, što vodi ka otkazivanju organa Foto: Shutterstock

Danas je transplantacija jetre često jedina opcija za pacijente sa uznapredovalim otkazivanjem ovog organa.

Problem nastaje duboko u ćelijama

Kako bi otkrili šta se dešava u oboleloj jetri, istraživači su analizirali zdravo i oštećeno tkivo koristeći napredne genetske metode.

Otkrili su ozbiljne poremećaje u procesu „splajsinga“ RNK, odnosno načina na koji ćelije obrađuju genetske informacije potrebne za stvaranje proteina.

Posebnu pažnju privukao je protein ESRP2, važan za pravilno funkcionisanje ćelija jetre. Kod obolelih pacijenata njegovi nivoi bili su znatno smanjeni, zbog čega ključni proteini potrebni za regeneraciju nisu mogli pravilno da funkcionišu.

Hronična upala dodatno pogoršava stanje

Istraživači su utvrdili i da dugotrajna upala ima važnu ulogu u ovom procesu.

Tokom oštećenja jetre izazvanog alkoholom oslobađaju se inflamatorni molekuli koji dodatno ometaju regeneraciju i podstiču stvaranje ožiljaka.

Vremenom se jetra puni abnormalnim ćelijama koje više ne mogu da obavljaju osnovne funkcije poput detoksikacije organizma i prerade hranljivih materija.

Ipak, laboratorijski eksperimenti pokazali su da bi deo štete mogao da bude reverzibilan, što otvara mogućnost razvoja novih terapija.

Novo istraživanje otvara mogućnost terapija koje bi mogle da obnove jetru bez transplantacije Foto: Shutterstock

Moguć novi pravac lečenja

Naučnici veruju da bi ovo otkriće moglo promeniti način lečenja bolesti jetre povezanih sa alkoholom.

Umesto fokusiranja samo na simptome i posledice oštećenja, buduće terapije mogle bi da ciljaju molekularne procese koji blokiraju regeneraciju jetre.