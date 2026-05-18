U Srbiji HIV i dalje predstavlja javnozdravstveni izazov, zbog kasnog otkrivanja, ali i važnosti prevencije, redovnog testiranja i savremene terapije koja omogućava dug i kvalitetan život

Slušaj vest

U Srbiji se danas od HIV infekcije leči gotovo 3.000 osoba, dok se procenjuje da oko 1.000 ljudi i dalje ne zna da živi sa virusom, što ostaje jedan od ključnih izazova u javnom zdravlju. Iako je HIV krajem 20. veka bio jedna od najsmrtonosnijih infekcija, savremena terapija ga je danas pretvorila u stanje sa kojim se živi dugo, kvalitetno i stabilno, ali samo ako se infekcija otkrije na vreme.

Zato su i dalje u fokusu pitanja dostupnosti i širenja testiranja, mogućnosti uvođenja samotestiranja, kao i jačanja preventivnih modela poput preventivnih lekova (PrEP) za osobe pod povećanim rizikom od HIV-a, ali i borba protiv stigme koja i dalje odvraća ljude od ranog testiranja i lečenja.

Povodom početka Evropske nedelje testiranja iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje “Potent” pozivaju sve građane na besplatno i anonimno testiranje, brzim testovima za HIV, sifilis i virusne hepatitise B i C u Potent checkpoint centrima u Beogradu,Nišu i Kragujevcu u utorak 19. maja od 15:00 do 18:00 bez zakazivanja, kao i u mobilnoj zdravstvenoj jedinici u Pančevu ispred muzičke škole Jovan Bandur, ulica Živojina Mišića 3, u sredu 20.05., od 15h do 17h.

Aktivnosti se realizuju uz podršku AIDS Healthcare Foundation (AHF). Iz Potenta podsećaju da je besplatno i anonimno testiranje dostupno u svim institutima i zavodima za javno zdravlje širom Srbije, kao i u Studentskoj poliklinici u Beogradu, radnim danima tokom cele godine.

Povodom početka Evropske nedelje testiranja iz Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje “Potent” pozivaju sve građane na besplatno i anonimno testiranje Foto: Goran Srdanov

Kasno otkrivanje HIV-a i i dalje prisutna stigma

Danas se kaže da o HIV-u više ne govorimo na isti način kao pre 20 ili 30 godina, te da savremena terapija omogućava osobama koje žive sa HIV-om da vode dug, kvalitetan i stabilan život. Naglašava se i da, kada je terapija uspešna i virus nemerljiv u krvi, HIV se ne može preneti seksualnim putem, pa ljudi mogu živeti potpuno normalno i imati očekivan životni vek kao i opšta populacija.

- Međutim, najveći izazov danas više nije nedostatak terapije, već činjenica da se mnogi ljudi i dalje kasno testiraju i kasno uključuju u lečenje. Strah, stigma i neinformisanost često udaljavaju ljude od testiranja, pa se mnogi više plaše reakcije okoline nego same bolesti. Zato je važno da o HIV-u i seksualnom zdravlju govorimo otvoreno, odgovorno i bez senzacionalizma. Posebno je značajno istaći koliko se Srbija promenila kada je reč o HIV zaštiti, od dostupnosti savremene terapije i redovnog monitoringa, preko bolje saradnje institucija i organizacija civilnog društva, do razvoja novih modela prevencije i testiranja. Naš cilj nije samo da govorimo o HIV-u, već da gradimo društvo u kojem će ljudi imati dovoljno poverenja da se testiraju na vreme, započnu lečenje bez straha i znaju da nisu sami – istakao je Bratislav Prokić iz Udruženja „Potent“.

Savremena terapija omogućava normalan život

Uprkos velikom napretku medicine, HIV infekcija se u Srbiji i dalje često otkriva kasno, kod gotovo polovine pacijenata tek u fazi uznapredovale imunodeficijencije, kada je lečenje znatno teže. Procene pokazuju da i dalje postoji značajan broj ljudi koji žive sa HIV-om, a da toga nisu svesni, zbog čega je rano i redovno testiranje od ključnog značaja. Istovremeno, savremena terapija omogućava osobama koje žive sa HIV-om dug i kvalitetan život, a osobe koje imaju nemerljiv virus ne prenose HIV seksualnim putem, princip poznat kao N=N, odnosno “nemerljiv = nezarazan”. Ipak, uprkos naučnom napretku, stigma i dalje ostaje jedan od najvećih izazova u borbi protiv HIV-a.

U fokusu je prevencija HIV-a, zdravi stilovi života, podrška i informisanje o lečenju i profilaksi Foto: Goran Srdanov

Savremena terapija omogućava da se virus stavi pod potpunu kontrolu i spreči razvoj AIDS-a, a u Srbiji se u više od 90 odsto slučajeva lečenje danas svodi na jednu tabletu dnevno, uz minimalne neželjene efekte i znatno jednostavniju primenu nego ranije. Terapija je individualizovana i prilagođava se svakom pacijentu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem i drugim terapijama koje koristi.

- Poslednjih godina beležimo veliki napredak i u prevenciji HIV infekcije, kroz dostupnost PrEP-a i PEP-a, ali i razvoj dugodelujućih terapija koje se primenjuju jednom u nekoliko meseci i značajno olakšavaju svakodnevni život osoba koje žive sa HIV-om. Iako se često govori o “leku za HIV”, univerzalno izlečenje još ne postoji zbog latentnih rezervoara virusa koji mogu ostati prisutni u organizmu. Ipak, istraživanja u oblasti genske terapije, imunoterapije i široko neutrališućih antitela daju ozbiljne razloge za optimizam i predstavljaju jedan od najvažnijih naučnih pomaka u savremenoj HIV medicine - objašnjava dr Ivana Gmizić, infektolog iz Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.



Statistika i prevencija HIV-a u Srbiji

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” u Srbiji je u 2025. godini kod 120 osoba novodijagnostikovana HIV infekcija, 24 osobe su obolele od AIDS-a, a 7 osoba je preminulo od AIDS-a. U okviru projekta „Оdržаvаnjе niske prеvаlеnciје HIV infеkciје u Srbiјi” koji se finansira iz sredstava Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, predviđeno je pilotiranje, uspostavljanje i šira primena odredjenih inovativnih intervencija u oblasti prevencije HIV infekcije koje su zasnovane na savremenim globalnim strategijama prevencije i kontrole HIV/AIDS-a, kao i nastavak aktivnosti podrške osobama koje žive sa HIV-om, navode iz Instituta za javno zdravlje Srbije.

Testiranje na HIV je ključno za rano otkrivanje i pravovremeno započinjanje terapije Foto: Shutterstock