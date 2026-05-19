Istraživači su napravili proteine koji deluju poput prilagodljivih električnih mostova unutar mozga, omogućavajući ciljanu komunikaciju između određenih neurona. Kod crva i miševa, sistem je promenio ponašanje i obrasce aktivnosti celog mozga, pružajući uvid u to kako bi naučnici jednog dana mogli reprogramirati neispravne neuronske mreže. Izvor: Shutterstock

Nova tehnologija pod nazivom LinCx omogućava naučnicima da kreiraju prilagođene električne veze između neurona sa visokom preciznošću. Istraživači kažu da bi to moglo pomoći u lečenju poremećaja uzrokovanih oštećenim moždanim krugovima.

Nova strategija lečenja mozga

Oštećenje moždanih kola igra glavnu ulogu u mnogim neurološkim poremećajima. Istraživači na Medicinskom fakultetu Univerziteta Djuk razvili su prilagođenu biološku „žicu“ koja bi mogla da ponudi novu strategiju lečenja stvaranjem alternativnih puteva oko oštećenih moždanih veza umesto oslanjanja na dugotrajne lekove ili spoljašnju stimulaciju.

Istraživački tim, koji je predvodio dr Kafui Dzirasa, stvorio je tehnologiju pod nazivom LinCx koja omogućava naučnicima da izgrade nove električne veze između odabranih neurona. Za razliku od mnogih postojećih metoda koje utiču na velike grupe ćelija, LinCx je dizajniran da napravi ciljane, dugotrajne promene unutar određenih moždanih krugova. Studija je objavljena u časopisu Nature.

- Uvođenjem načina za povezivanje novih električnih veza sa preciznošću na ćelijskom nivou, naša studija označava veliki korak napred u sposobnosti uređivanja moždanih kola i razumevanja kako neuronske mreže dovode do ponašanja - rekao je Dzirasa, istaknuti profesor psihijatrije i bihevioralnih nauka.

Umesto popravke oštećenih sinapsi, metoda stvara novi električni „bajpas“ između specifičnih neurona, poboljšavajući komunikaciju bez menjanja postojećih veza mozga.

Konstruisani proteini stvaraju precizne neuronske veze

Sistem je izgrađen korišćenjem proteina prvobitno otkrivenih kod riba koji prirodno formiraju električne sinapse. Istraživači su konstruisali ove proteine tako da se povezuju samo sa odgovarajućim modifikovanim partnerima i izbegavaju interakciju sa prirodnim proteinima mozga.

Koristeći laboratorijske metode skrininga, uključujući novorazvijeni test zasnovan na fluorescenciji, tim je identifikovao parove proteina koji bi mogli pouzdano da prenose električne signale između ćelija sa visokom specifičnošću.

Eksperimenti na miševima pokazali su da su ove inženjerske električne veze ojačale komunikaciju u ciljanim kolima, promenile obrasce aktivnosti u mozgu i izazvale merljive promene u ponašanju povezane sa društvenom interakcijom i reakcijama na stres.

Istraživači su takođe testirali tehnologiju na crvima i miševima kako bi demonstrirali njenu fleksibilnost. Kod crva, dodate neuronske veze su promenile ponašanje u vezi sa traženjem temperature. Kod miševa, ciljane veze su ponovo preoblikovale aktivnost celog mozga i uticale na ponašanja povezana sa stresom i društvenom interakcijom.