Rukopis bi mogao postati jednostavan i brz način za rano otkrivanje kognitivnog pada, otkriva istraživanje

Ispisivanje slova na papiru možda je manje upotrebljiva veština u modernom, digitalnom dobu, ali ono što je čini pogodnom za procenu kognitivnog pada jeste to što testira i fizičke motoričke sposobnosti i sposobnost mentalne obrade. To je zahtevan trening za mozak.

Prethodne studije su otkrile da sposobnosti pisanja rukom opadaju kod stanja poput Alchajmerove bolesti, ističući vezu sa kognitivnim sposobnostima.

Istraživači predvođeni timom sa Univerziteta u Evori u Portugalu želeli da detaljnije pogledaju razlike u rukopisu koje se mogu pojaviti kod ljudi kojima su dijagnostikovani kognitivni problemi.

- Pisanje nije samo motorička aktivnost, to je prozor u mozak. Otkrili smo da starije osobe sa kognitivnim oštećenjem pokazuju različite obrasce u vremenu i organizaciji pokreta rukopisa - kaže kineziološkinja Ana Rita Matijas sa Univerziteta u Evori.

Zadaci koji uključuju veće kognitivne zahteve pokazali su da se kognitivni pad ogleda u tome koliko su efikasno i koherentno pokreti rukopisa organizovani tokom vremena.

Princip istraživačkog testa

Studija je zasnovana na 58 starijih osoba koje žive u domovima za negu, svih starosti između 62 i 99 godina. Od njih, kod 38 je dijagnostikovan neki oblik kognitivnog oštećenja, dok preostalih 20 nije i smatrani su kognitivno zdravima.

Pisanje je prozor u mozak, a kod osoba sa kognitivnim padom rukopis pokazuje drugačije obrasce pokreta

Učesnici su imali zadatak da urade razne testove rukopisa.

Koristeći olovku i digitalni tablet, od svakog dobrovoljca je zatraženo da završi nekoliko zadataka, uključujući crtanje tačaka i linija, prepisivanje pisanih rečenica i zapisivanje rečenica glasovnim diktiranjem.

Upravo u tom poslednjem testu, glasovnom diktiranju, koje zahteva kombinaciju slušanja, pamćenja, pretvaranja zvukova u tekst i fizičkog pisanja – razlike između dve grupe su se zaista pokazale.

Oni kojima je dijagnostikovano kognitivno oštećenje imali su tendenciju da duže pišu svakim potezom olovke i da koriste više poteza i manje poteze da bi završili zadatak.

Ovi nalazi potkrepljuju stav da kognitivni pad smanjuje sposobnost mozga da kompenzuje tokom teških zadataka, što znači da njegove osnovne mreže motornog izvršenja postaju preopterećene. Ako je to tačno, onda zadaci koji koriste ove moždane puteve mogu otkriti znake kognitivnog pada.

Međutim, istraživači sugerišu da će na kraju biti potrebni razni testovi rukopisa kako bi se procenili kognitivni kapaciteti, kako bi se pravilno testirale različite moždane funkcije.

- Vreme i organizacija moždanog udara su usko povezani sa načinom na koji mozak planira i izvršava akcije, što zavisi od radne memorije i izvršne kontrole - kaže Matijas.

Gubitak pamćenja i lekovi mogu uticati na promene u rukopisu

Promene u pisanju mogu ukazivati na kognitivni pad

- Kako ovi kognitivni sistemi opadaju, pisanje postaje sporije, fragmentiranije i manje koordinisano. Nasuprot tome, druge karakteristike mogu ostati relativno očuvane, posebno u ranim fazama kognitivnog pada, što ih čini manje osetljivim indikatorima.

Rezultati istraživanja pokazuju da bi testovi rukopisa jednog dana mogli da posluže za jednostavnije i jeftinije procene kognitivnog pada, bez skupih pregleda i odlazaka u bolnicu. Takvi testovi bili bi posebno korisni u domovima za stare.

Ipak, naučnici upozoravaju da je potrebno još istraživanja, jer je studija obuhvatila mali broj ljudi i nije pratila promene tokom vremena. Takođe, nisu uzeti u obzir lekovi koji mogu uticati na pisanje.

Veće studije mogle bi da pokažu da se kognitivni pad može otkriti kroz rukopis i pre pojave simptoma poput gubitka pamćenja. Dugoročni cilj je razvoj pristupačnog alata koji bi mogao lako da se koristi u svakodnevnoj zdravstvenoj praksi.