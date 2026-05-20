Uobičajeni lek za astmumontelukast može povećati efikasnostimunoterapija protiv raka, sugerišu nova istraživanja. Dostupan je u generičkim verzijama, blokira ključni molekul pod nazivom CysLTR1 koji igra ulogu u astmi. Molekul takođe koriste tumori za suzbijanje imunološke odbrane tela, otkrili su istraživači u laboratorijskim eksperimentima.

Blokiranjem CysLTR1 i obnavljanjem te imunološke odbrane, montelukast poboljšava efikasnost lekova za imunoterapiju raka, prema izveštaju studije objavljene u časopisu Nature Cancer.

U eksperimentima u epruvetama sa ljudskim ćelijama raka i kod miševa sa različitim vrstama raka, istraživači su otkrili da tumori „uključuju“ CysLTR1 kako bi povećali proizvodnju takozvanih polimorfonuklearnih mijeloidnih supresorskih ćelija, koje podsećaju na imune ćelije zvane neutrofili, ali koje zapravo suzbijaju imunološku odbranu koja se bori protiv tumora.

- Kada smo isključili ovaj prekidač, bilo genetski ili pomoću (montelukasta), ne samo da smo usporili rast tumora, već smo i pomogli imunološkom sistemu da povrati svoju sposobnost borbe protiv raka - rekao je u saopštenju vođa studije, dr Bin Žang sa Medicinskog fakulteta Fajnberg Univerziteta Nortvestern u Čikagu.

Pošto su montelukast i drugi lekovi koji blokiraju CysLTR1 već odobreni od strane FDA, ispitivanja na pacijentima bi uskoro mogla početi, rekli su istraživači.