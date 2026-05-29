Preporučuje se da deca prvi put posete stomatologa oko prvog rođendana ili kada se pojave prvi zubi. U nekim slučajevima, poseta može biti i ranije, posebno ako primetite bilo kakve probleme sa zubima ili desnima

Slušaj vest

Mnogi roditelji prvi pregled kod stomatologa zakazuju tek kada dete oseti bol ili se pojavi problem sa zubom. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najčešćih grešaka kada je oralno zdravlje dece u pitanju. Redovne i preventivne posete stomatologu, još od najranijeg uzrasta, mogu da spreče karijes, strah od zubara i ozbiljnije komplikacije koje kasnije zahtevaju dugotrajno lečenje.

Kako ističu stomatolozi, prvi odlazak deteta kod zubara ne bi trebalo da bude vezan za bol, već za upoznavanje, prevenciju i stvaranje zdravih navika.

Prvi pregled oko prvog rođendana

Higijena zuba kod dece od presudnog je značaja u borbi protiv karijesa. Stomatolog dr Nikola Kostić iz Vranja zato ukazuje na sve ono što je neophodno u očuvanju zdravlja zuba od najranijeg uzrasta, i naglašava da strah od zubara kod najmlađih može da se prevaziđe ukoliko se na vreme krene sa preventivnim pregledima kod stomatologa.

Dr Kostić kaže da bi prvi pregled kod zubara trebalo obaviti pre prvog rođendana ili već po nicanju prvog zuba, kako bi se razvoj zuba pratio od samog početka.

- Prvi pregled je sa nicanjem prvog zuba, u periodu od šest do osam meseci, okvirno oko desetog meseca. Tada se radi preventivni pregled i roditeljima se ukazuje na važnost očuvanja zdravlja mlečnih zuba, pravilnog održavanja oralne higijene, redovnih poseta i kontrola kod stomatologa. Stomatolog tada procenjuje kako zubi niču i da li postoji rizik od karijesa - kaže dr Kostić za Kurir.Zdravlje.

Naš sagovornik ističe da, uz oralnu higijenu, i adekvatna ishrana umnogome utiče na očuvanje zdravlja zuba kod najmlađih.

- Ako dođe do bolova pre odlaska kod zubara, roditelji bi trebalo da pripreme mališana, ohrabre ga i objasne mu na slikovit način da je potrebno da se taj zubić popravi. Poželjno bi bilo da dete uopšte ne zaboli zub, da pravilno održava oralnu higijenu i da ima adekvatnu ishranu koja podrazumeva tri glavna obroka i dve užine, odnosno da je dete uobročeno i da ne uzima grickalice i slatkiše između obroka. Ako dođe do bolova, poželjno je da roditelji objasne detetu da je potrebno taj zubić popraviti, objasniti mu na slikovit način kako se to radi i da je to neophodno uraditi kako ne bi došlo do gubitka zuba. Ako je kvar veći i očekuju se bolovi, vrlo je bitno da se dete ne laže, već da se ohrabri i pripremi za intervenciju. Ukoliko je dete previše plašljivo, potrebna je konsultacija sa pedijatrom o eventualnoj premedikaciji (sedaciji), radi smanjenja anksioznosti - savetuje dr Kostić i ukazuje gde roditelji najčešće greše.

Samo 36 odsto dece od 12 godina i 22 odsto od 15 godina u Srbiji ima sve zdrave zube, dok je među odraslima taj procenat 8,3 odsto, pokazuje istraživanje Instituta za javno zdravlje "Batut".

Prvi pregled kod stomatologa je sa nicanjem prvog zuba, u periodu od šest do osam meseci, okvirno oko desetog meseca Foto: Shutterstock

Kasno je kad zaboli

Dr Kostić kaže da je pogrešno da prvi odlazak deteta kod stomatologa bude tek kada zub zaboli.

- Pogrešno je dete dovesti prvi put kod stomatologa sa bolovima i odmah, bez pripreme i bez ikakvog saznanja deteta o intervenciji, raditi bolnu intervenciju. Ono što je i dalje za mnoge nepoznanica jeste kada deca počinju sa pranjem zuba, kojom četkicom i pastom - navodi doktor Kostić i objašnjava kako da deca steknu naviku redovnog i pravilnog pranje zuba:

- Počinje se sa pranjem sa nicanjem prvog zuba. U početku roditelji onim naprstkom čiste deci zubiće, a kasnije, kada dete malo poraste, oko prve godine, daje se klasična četkica prilagođena dečjem uzrastu kako bi dete samo kroz igru pralo zube. Koristi se pasta za zube sa fluoridima. Od šest meseci do dve godine preporučuje se 500 ppmF, od dve do šest godina 1000 ppmF, a posle šeste godine 1450 ppmF, isto kao i kod odraslih. Količina paste se postepeno povećava sa uzrastom.

Počinje se sa pranjem sa nicanjem prvog zuba Foto: Shutterstock

Zubi se peru 20 minuta posle obroka

Kod najmlađe dece, objašnjava, samo se "zaprlja četkica", a zatim se količina povećava – od veličine zrna pirinča, preko zrna graška, pa do količine koju koriste i odrasli.

- Nakon jela treba da prođe minimum 20 minuta, pa se onda peru zubi, zbog pH vrednosti u ustima. Posle jela pada pH vrednost u ustima, odnosno povećava se kiselost, i nije dobro da se tada četkaju zubi jer četkica može da ošteti gleđ. Treba sačekati da pljuvačka ispere zaostale deliće hrane, da salivarna amilaza razgradi zaostale šećere, da puferi podignu nivo pH vrednosti i tek tada bi trebalo prati zube.

Na kraju naš sagovornik poručuje: