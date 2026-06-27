Tegobe su uključivale anksioznost, plašljivost, agresivnost, hiperaktivnost i druge teškoće u ponašanju

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Predškolski uzrast je period intenzivnog razvoja mozga, ali i vreme kada se formiraju prehrambene navike koje često ostaju prisutne tokom celog života. Novo kanadsko istraživanje pokazalo je da bi ono što deca jedu u tom uzrastu moglo da bude povezano ne samo sa njihovim fizičkim zdravljem, već i sa ponašanjem i emocionalnim razvojem.

Istraživanje koje je predvodio Univerzitet u Torontu, a objavljeno je u časopisu JAMA Network Open, pokazalo je da je veći unos ultra-prerađene hrane povezan sa češćim emocionalnim i bihejvioralnim problemima kod dece nekoliko godina kasnije.

Naučnici su analizirali podatke više od 2.000 dece uključene u dugoročno kanadsko istraživanje CHILD Cohort Study. Kada su deca imala tri godine, prikupljeni su podaci o njihovoj ishrani, a sa pet godina procenjivano je njihovo emocionalno stanje i ponašanje pomoću standardizovanog upitnika koji se koristi u proceni dečjeg razvoja.

Rezultati su pokazali da je svaki porast od 10 odsto kalorija iz ultraprerađene hrane bio povezan sa većim brojem emocionalnih i tegoba vezanih za ponašanje. Među njima su anksioznost, plašljivost, agresivnost, hiperaktivnost i druge teškoće u ponašanju.

Koje grickalice su najproblematičnije?

Ultra-prerađena hrana obuhvata industrijski proizvedene proizvode sa velikim brojem aditiva i sastojaka koji se uglavnom ne koriste u kućnoj pripremi hrane. U ovu grupu spadaju zaslađeni i veštački zaslađeni napici, grickalice, gotova jela i druga hrana spremna za konzumaciju ili podgrevanje.

Zaslađeni napici, pića sa veštačkim zaslađivačima, industrijski pomfrit i gotova testenina sa sirom su u vrhu liste Foto: Shutterstock

Pojedine kategorije bile su izraženije povezane sa problemima u ponašanju od drugih. Najjača povezanost uočena je kod zaslađenih napitaka, pića sa veštačkim zaslađivačima i gotovih obroka poput pomfrita ili industrijski pripremljenih testenina sa sirom.

Obrnuta strategija

Istraživači su zatim analizirali šta bi se dogodilo kada bi deo ultra-prerađene hrane bio zamenjen manje prerađenim namirnicama. Modeli su pokazali da bi zamena svega 10 odsto energetskog unosa voćem, povrćem i drugim minimalno prerađenim namirnicama mogla da bude povezana sa boljim rezultatima na testovima ponašanja.