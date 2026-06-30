Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Što deca ranije usvoje zdrave navike i umesto gaziranih pića i sokova češće biraju vodu i celo voće, to su veće šanse da će sačuvati zdravlje srca i krvnih sudova u kasnijim godinama.

Slušaj vest

Naučnici su tokom čak 25 godina pratili više od 25.000 dece i adolescenata, analizirajući njihove prehrambene navike i zdravstveno stanje. Rezultati su pokazali da ono što pijemo u najranijem uzrastu može imati dugoročne posledice po zdravlje srca i krvnih sudova.

- Prehrambene navike stečene u detinjstvu mogu ostaviti trajne posledice na zdravlje. Istovremeno, visok krvni pritisak danas se sve češće javlja kod mlađih odraslih osoba, pa čak i kod dece i adolescenata, zbog čega su rana prevencija i zdrave navike od ključnog značaja - istakla je dr Vasanti Malik, jedan od autora studije.

Gazirana pića i voćni sokovi nisu bezazleni

Istraživanje je pokazalo da su osobe koje su svakodnevno pile dve ili više porcija zaslađenih napitaka imale čak 52 odsto veći rizik od razvoja visokog krvnog pritiska u odnosu na one koji su ih pili ređe od tri puta nedeljno.

Posebno se izdvajaju gazirana pića, koja su bila povezana sa značajno većim rizikom od hipertenzije.

Ni voćni sokovi nisu se pokazali potpuno bezazlenim. Učesnici koji su pili jednu i po ili više čaša voćnog soka dnevno imali su 35 odsto veći rizik od razvoja visokog krvnog pritiska u odraslom dobu u poređenju sa onima koji su ih pili retko.

Gazirana pića su povezana sa značajno većim rizikom od hipertenzije Foto: Shutterstock

Jedna promena može značajno da smanji rizik

Dobra vest je da male promene u ishrani mogu imati veliki efekat.

Istraživači su utvrdili da je zamena jedne dnevne porcije zaslađenog napitka celim voćem povezana sa 22 odsto manjim rizikom od razvoja visokog krvnog pritiska.

Slično tome, osobe koje su umesto voćnog soka birale sveže voće imale su 19 odsto manji rizik od hipertenzije.

Zamena gaziranih pića vodom ili mlekom takođe je bila povezana sa manjim rizikom, iako nešto skromnijim.

Zašto je celo voće bolji izbor?

Stručnjaci objašnjavaju da problem nije samo u fruktozi, već u obliku u kojem se unosi. Za razliku od voćnih sokova, celo voće sadrži vlakna, koja usporavaju apsorpciju šećera i povoljno utiču na metabolizam i zdravlje krvnih sudova.

Zbog toga preporučuju da se deci i odraslima prednost daje svežem voću, dok bi zaslađena pića i voćne sokove trebalo ograničiti.

Zbog toga preporučuju da se deci i odraslima prednost daje svežem voću, dok bi zaslađena pića i voćne sokove trebalo ograničiti. Foto: Shutterstock

Važna poruka za roditelje

Visok krvni pritisak jedan je od glavnih faktora rizika za srčani i moždani udar, a stručnjaci upozoravaju da se sve češće dijagnostikuje kod mlađih osoba.

Iako ova studija ne dokazuje da zaslađeni napici direktno izazivaju hipertenziju, pokazuje jasnu povezanost između njihovog redovnog konzumiranja od detinjstva i većeg rizika u odraslom dobu.