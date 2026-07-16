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Zdravlje dece do tri ili četiri godine posebno je osetljivo na spoljašnje faktore, pa su u vreme visokih letnjih temperatura i sezone godišnjih odmora saveti pedijatara naročito važni. U Službi pedijatrije Doma zdravlja Valjevo ovih dana beleže povećan broj roditelja koji dolaze po savet pre putovanja, često i kada dete nema nikakvih tegoba. Dr Valentina Marković, načelnica Službe pedijatrije, ističe koje mere mogu da pomognu da letovanje protekne bez zdravstvenih problema.

- Najsigurnije vreme za putovanje je kada vaša deca imaju tri godine, jer tada vi i oni možete uživati sa vama, jer pre svega, možete razgovarati. U našoj zemlji, zaista veliki broj ljudi uzima bebe i nema nikakvih problema na putovanju. Ono što najčešće zadesi najmlađe na odmoru su ovi akutni poremećaji dijareje, neke infekcije kože. Roditelji, iz nekog straha i da budu sigurni kada idu na put, često nas kontaktiraju iako nema stvarne potrebe za tim. Što se tiče našeg redovnog rada, to su uglavnom patologije koje očekujemo u ovom letnjem periodu, a to je da imamo povećan broj reakcija na ubode insekata, a često i dijareje, a trenutno ovih dana imamo povećan broj djece sa virusnim infekcijama kože. Takođe, želela bih da skrenem pažnju roditeljima da to nije ništa neobično i da ako je osip intenzivniji, treba da dođu kod nas, te da se svakako lako leči i brzo prolazi bez komplikacija - kaže dr Valentina Marković.

Ono što najčešće zadesi najmlađe na odmoru su akutni poremećaji dijareje ili infekcije kože Foto: Shutterstock

Doktorka skreće pažnju i na pravilnu upotrebu klima uređaja, jer prevelika temperaturna razlika može da izazove probleme, pa se deca zbog naglih promena temperature lakše razbole, budući da centar za termoregulaciju kod najmlađih još nije potpuno razvijen.

Faktor 50+, šešir i boravak u hladu

Pedijatri posebno ističu kao važno korišćenje visokog faktora zaštite od sunca. Postoje različiti proizvođači i svi ti proizvodi su ispitani i prilagođeni za kožu dece. Ono na šta bi roditelji trebalo da obrate pažnju kada kupuju preparat jeste da on uvek bude faktora 50+.

- Uvek se mogu posavetovati sa nama ili u apotekama sa kolegama koji rade. Osim faktora zaštite savetujemo i da ponesu kućnu apoteku na putovanje. Tu su neki lek za temperaturu, bitno je da ponesu neki probiotik i neko sredstvo za nadoknadu tečnosti ukoliko dete dobije povraćanje ili dijareju da to imaju za taj prvi momenat uz sebe pre nego što se jave lekaru u mestu boravka. Ono na šta posebno skrećemo pažnju jeste da deca od 10 časova pa sve do 17 posle podne ne bi trebalo da borave na plaži i na suncu. Ukoliko borave napolju da budu zaštićeni ne samo faktorom nego i nekom lanenom pamučnom odećom. Deca bi trebalo da imaju i neki šeširić na glavi. Ovde bih posebno skrenula pažnju roditeljima da nikako ne ostavljaju decu u automobilu! Nikako ni na minut kao što se dešava da izlaze, da skoknu u kupovinu. Visoke su temperature napolju, a u automobilu budu mnogo veće i to je posebno opasno za dete - upozorava dr Valentina Marković.

Deca od 10 časova pa sve do 17 posle podne ne bi trebalo da borave na plaži i na suncu Foto: Shutterstock

Repelenti su važan deo putne apoteke

Osim za zaštitu od visokih temperatura preporuka je da se u kućnoj apoteci obavezno nađe i neko sredstvo za zaštitu od insekata, jer je uvek bolja prevencija nego terapija.