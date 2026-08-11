Najvažnije je da dete oseti da može otvoreno da razgovara bez straha od kritike ili kazne

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Svako dete ponekad promeni raspoloženje, postane povučenije ili burnije reaguje nego inače. Međutim, ako takve promene traju duže vreme, naglo se pojave ili počnu da utiču na svakodnevni život, mogu da budu znak da se dete suočava sa problemom koji ne ume da iskaže rečima. Stručnjaci upozoravaju da je zato važno obratiti pažnju na promene u ponašanju i reagovati na vreme, bez osuđivanja i kažnjavanja.

Koje promene su znak da detetu treba pomoć

Pojedinačni znaci ne znače da dete ima ozbiljan problem, ali ako ih ima više ili traju nedeljama, trebalo bi razgovarati s njim i po potrebi potražiti stručni savet.

Među najčešćim promenama koje mogu da budu upozorenje izdvajaju se:

nagla promena ponašanja ili ličnosti

česta razdražljivost, bes ili izlivi ljutnje

tuga, povlačenje i gubitak interesovanja za aktivnosti koje je ranije volelo

izbegavanje druženja i izolacija od porodice i prijatelja

izražena anksioznost ili stalna zabrinutost

osećaj manje vrednosti, samookrivljavanje ili ljubomora

problemi u školi, pad uspeha ili izostajanje sa nastave

laganje, krađa ili učestali sukobi sa autoritetima

zanemarivanje lične higijene i izgleda

poremećaji spavanja ili nagle promene telesne težine

rano eksperimentisanje sa cigaretama, alkoholom ili drogama

samopovređivanje, pretnje da će povrediti sebe ili druge ili razgovor o samoubistvu

Rano eksperimentisanje sa cigaretama, alkoholom ili drogama može da bude jedan od simptoma Foto: Shutterstock

Zašto dolazi do promena u ponašanju

Uzroci mogu biti različiti i često se međusobno prepliću. Nekada su povezani sa detetovim temperamentom, pubertetom, hormonskim promenama ili razvojem anksioznosti i depresije, dok u drugim slučajevima važnu ulogu imaju spoljašnji faktori.

To mogu biti porodični konflikti, razvod roditelja, vršnjačko nasilje, fizičko ili emocionalno zlostavljanje, preveliki pritisak u školi, kao i velike životne promene ili finansijski problemi u porodici.

Kako roditelji mogu da pomognu

Najvažnije je da dete oseti da može otvoreno da razgovara bez straha od kritike ili kazne. Roditelji bi trebalo da pokušaju da otkriju šta je dovelo do promene ponašanja, da ga saslušaju, pomognu mu da pronađe rešenje i pohvale svaki pozitivan pomak.

Kada ne treba čekati Posebno ozbiljnim upozoravajućim znacima smatraju se samopovređivanje, govor o samoubistvu, nasilno ponašanje prema drugima ili potpuno povlačenje iz svakodnevnog života. U takvim situacijama ne treba očekivati da će problem proći sam od sebe, već što pre potražiti stručnu pomoć.

Najvažnije je da dete oseti da može otvoreno da razgovara bez straha od kritike ili kazne Foto: Shutterstock