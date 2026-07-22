AMR in Kids je nova globalna platforma za praćenje otpornosti bakterija na antibiotike.

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Otpornost bakterija na antibiotike kod dece raste u svim delovima sveta, a ukoliko se ovaj trend nastavi, do 2035. godine mogla bi značajno da oslabi efikasnost i antibiotika koji se danas koriste kao poslednja opcija lečenja najtežih infekcija. Na to upozorava nova međunarodna studija objavljena u časopisu JAMA Pediatrics.

Istraživači sa Instituta za istraživanje dečjeg zdravlja Mardok (Murdoch Children's Research Institute), u saradnji sa Univerzitetom u Sidneju i drugim međunarodnim partnerima, analizirali su više od 106.000 uzoraka infekcija kod dece uzrasta do 18 godina iz 82 zemlje. Rezultati su pokazali da je između 2004. i 2022. godine otpornost bakterija na antibiotike porasla u svim regionima sveta.

Najugroženije su bile bebe, deca koja se leče u jedinicama intenzivne nege, kao i mali pacijenti u zemljama sa slabije razvijenim zdravstvenim sistemom.

Posebno zabrinjavaju dve bakterije

Istraživanje je pokazalo da porast otpornosti pre svega pokreću gram-negativne bakterije koje izazivaju teške infekcije, poput sepse i upale pluća.

Istraživanje je pokazalo da porast otpornosti pre svega pokreću gram-negativne bakterije koje izazivaju teške infekcije, poput sepse i upale pluća Foto: Shutterstock

Među njima se posebno izdvajaju Acinetobacter baumannii, čest uzročnik bolničkih infekcija krvi i pluća, i Klebsiella, koja može da izazove infekcije mokraćnih puteva, ali i ozbiljnije infekcije drugih organa. Naučnici upozoravaju da bi upravo kod ovih bakterija do 2035. godine mogla dodatno da poraste otpornost na karbapeneme - antibiotike koji se koriste kada druge terapije više ne deluju.

Nova platforma prati otpornost bakterija

U okviru istraživanja razvijena je i globalna platforma AMR in Kids, koja omogućava praćenje otpornosti bakterija prema državama, vrstama bakterija i grupama antibiotika, kao i procenu kako bi se rezistencija mogla razvijati do 2035. godine.