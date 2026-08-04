Na moru i bazenu deca najlakše dehidriraju: Dr Vukomanović otkriva zašto žeđ nije pouzdan znak
Ekstremne vrućine najviše pogađaju decu, jer brže gube tečnost i podložnija su toplotnom udaru. Dr Goran Vukomanović, dečji kardiolog i šef Službe za pedijatrijsku sportsku medicinu Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj upozorava da je najvažnije da vodu piju i pre nego što osete žeđ, jer je tada organizam već počeo da dehidrira. Zato roditeljima savetuje da najmlađima tokom celog dana nude vodu, uz redovne, lagane obroke, a posebnu pažnju obrate na decu koja borave na bazenu ili moru, pošto voda stvara varljiv osećaj rashlađenosti i potiskuje osećaj žeđi.
- Deci školskog uzrasta koja nisu fizički aktivna potrebno je najmanje dva litra tečnosti dnevno, a svaka dodatna aktivnost zahteva i veći unos. Visoke temperature posebno mogu da pogoršaju tegobe kod dece sklone niskom krvnom pritisku, naročito ako postoji nasledna predispozicija. Vrtoglavica, malaksalost i nedostatak energije leti često su posledica kombinacije pojačanog znojenja i nedovoljne hidratacije - kaže dr Vukomanović.
Vrućina kao elementarna nepogoda
Kada je reč o ishrani, savetuje da deca ne preskaču doručak, da jedu lagane obroke i što više svežeg voća, dok bi prerađenu hranu, viršle, grickalice i slične namirnice trebalo izbegavati. Jednako je važna i zaštita od sunca, jer ni hladovina ni boravak u vodi ne štite dovoljno od UV zračenja. Kreme sa visokim zaštitnim faktorom treba naneti pre izlaska na sunce, sačekati da ih koža upije, a posle svakog kupanja i brisanja peškirom ponovo ih naneti.
- Roditelji bi trebalo da obrate pažnju na glavobolju, malaksalost, gubitak energije i povišenu temperaturu, jer mogu da budu znaci toplotnog udara, ali i letnjih infekcija poput gastroenteritisa, koje zbog povraćanja i proliva dodatno povećavaju rizik od dehidratacije. Fizičku aktivnost zato treba svesti na minimum u najtoplijem delu dana i planirati je rano ujutru ili uveče, po mogućstvu u hladu ili prirodi - savetuje doktor i izdvaja tri najvažnije preporuke za roditelje i decu.
- Budite u hladu, ostanite kod kuće kad god je to moguće, pravilno rashladite prostor i unosite dovoljno tečnosti. U ovakvim uslovima vrućina je praktično elementarna nepogoda - poručuje dr Vukomanović.
Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs
Visoke temperature mogu da oštete insulin: Stručnjak savetuje kako da sačuvate ovaj lek tokom dužeg putovanja