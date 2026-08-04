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Ekstremne vrućine najviše pogađaju decu, jer brže gube tečnost i podložnija su toplotnom udaru. Dr Goran Vukomanović, dečji kardiolog i šef Službe za pedijatrijsku sportsku medicinu Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj upozorava da je najvažnije da vodu piju i pre nego što osete žeđ, jer je tada organizam već počeo da dehidrira. Zato roditeljima savetuje da najmlađima tokom celog dana nude vodu, uz redovne, lagane obroke, a posebnu pažnju obrate na decu koja borave na bazenu ili moru, pošto voda stvara varljiv osećaj rashlađenosti i potiskuje osećaj žeđi.

- Deci školskog uzrasta koja nisu fizički aktivna potrebno je najmanje dva litra tečnosti dnevno, a svaka dodatna aktivnost zahteva i veći unos. Visoke temperature posebno mogu da pogoršaju tegobe kod dece sklone niskom krvnom pritisku, naročito ako postoji nasledna predispozicija. Vrtoglavica, malaksalost i nedostatak energije leti često su posledica kombinacije pojačanog znojenja i nedovoljne hidratacije - kaže dr Vukomanović.

Vrućina kao elementarna nepogoda

Kada je reč o ishrani, savetuje da deca ne preskaču doručak, da jedu lagane obroke i što više svežeg voća, dok bi prerađenu hranu, viršle, grickalice i slične namirnice trebalo izbegavati. Jednako je važna i zaštita od sunca, jer ni hladovina ni boravak u vodi ne štite dovoljno od UV zračenja. Kreme sa visokim zaštitnim faktorom treba naneti pre izlaska na sunce, sačekati da ih koža upije, a posle svakog kupanja i brisanja peškirom ponovo ih naneti.

Kreme sa visokim zaštitnim faktorom treba naneti pre izlaska na sunce, a posle svakog kupanja i brisanja peškirom ponovo ih naneti Foto: Shutterstock

- Roditelji bi trebalo da obrate pažnju na glavobolju, malaksalost, gubitak energije i povišenu temperaturu, jer mogu da budu znaci toplotnog udara, ali i letnjih infekcija poput gastroenteritisa, koje zbog povraćanja i proliva dodatno povećavaju rizik od dehidratacije. Fizičku aktivnost zato treba svesti na minimum u najtoplijem delu dana i planirati je rano ujutru ili uveče, po mogućstvu u hladu ili prirodi - savetuje doktor i izdvaja tri najvažnije preporuke za roditelje i decu.