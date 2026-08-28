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Besplatni preventivni pregledi u Nišu pružaju roditeljima priliku da pred početak školske godine provere zdravlje kože svoje dece i na vreme uoče eventualne promene

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Povratak sa dugog letnjeg raspusta i ponovni ulazak u školske klupe za decu znači i vraćanje svakodnevnim obavezama i ustaljenom ritmu. Upravo zato, period pred početak nastave dobra je prilika da roditelji provere zdravlje mališana.

Kako je saopštio Dom zdravlja Niš, u okviru akcije „Povratak u školu“ biće organizovan veliki broj preventivnih pregleda za decu svih uzrasta.

- Pozivamo roditelje da deci provere zdravlje i time preveniraju nastanak neželjenih promena u rastu i razvoju - saopštio je Dom zdravlja Niš.

Od pedijatra do oftalmologa i stomatologa

Deci će tokom akcije biti dostupni pregledi nekoliko specijalista, pa će roditelji na jednom mestu moći da obave više važnih zdravstvenih kontrola.

Pregled pedijatra obavljaće se na prvom spratu, u ordinacijama 5m i 8m, dok će pregled fizijatra biti organizovan u ordinaciji 6m, takođe na prvom spratu.

Za kontrolu vida biće zaduženi oftalmolozi na petom spratu, u ordinacijama 316 i 318, dok će otorinolaringolog pregledati decu u ordinaciji 323.

Foto: Shutterstock

Biće organizovani i stomatološki pregledi kod specijaliste dečje i preventivne stomatologije, na prvom spratu, u ordinaciji 16m.

Bez zakazivanja, od 7 do 13.30 časova

Posebno je važno što za ove preglede nije potrebno prethodno zakazivanje. Roditelji sa decom mogu da dođu u subotu, 29. avgusta, u periodu od 7 do 13.30 časova.

- U želji da deci svih uzrasta preventivne preglede učine dostupnijim, bez zakazivanja, zaposleni iz Doma zdravlja Niš obezbedili su u okviru akcije ‘Povratak u školu’ veliki broj pregleda - navodi se u saopštenju.