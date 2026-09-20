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Normalan rast deteta jedan je od važnih pokazatelja dobrog zdravlja, adekvatne ishrane i stabilnog okruženja. Hormon rasta ima ključnu ulogu u razvoju dece, a njegov nedostatak može da izazove nizak rast, ali i metaboličke i kardiovaskularne poremećaje, kao i da utiče na kvalitet života deteta, njegovo samopouzdanje, raspoloženje, koncentraciju i pažnju.

Najjednostavniji način da se eventualni poremećaji rasta uoče na vreme jeste redovno merenje telesne visine deteta i praćenje njegovog rasta, uz pravovremeno obraćanje lekaru ukoliko se primete odstupanja.

Upravo sa ciljem da skrene pažnju roditelja na značaj redovnog praćenja rasta, povodom Svetskog dana rasta dece, Nacionalno udruženje osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom „HORAST“, u saradnji sa lekarima i ove godine uz podršku KK „Crvena zvezda“, organizovalo je revijalnu košarkašku utakmicu na Kalemegdanu. Pod sloganom ovogodišnje kampanje „Kad porastem“, poslata je jasna poruka svim roditeljima da rast dece treba pratiti, a na svako odstupanje reagovati na vreme.

Preporuka je da se visina dece meri na svakih šest meseci, kako kod kuće na visinometrima, tako i u domovima zdravlja Foto: Shutterstock

– Nizak rast kod dece nije samo estetsko pitanje, već može biti i znak ozbiljnijih zdravstvenih problema. Jedan od uzroka niskog rasta, pored teških i hroničnih bolesti, jeste i nedostatak hormona rasta. Najvažnije u borbi protiv niskog rasta jeste da se problem prepozna na vreme i da se bez odlaganja potraži savet lekara. Veoma je važno da se redovno prati linearni rast dece, a roditelji to mogu da rade i u kućnim uslovima, jednostavnim merenjem visine. Posebnu pažnju treba obratiti na to kako dete napreduje u odnosu na vršnjake, ali ida li redovno menja veličinu garderobe, jer i to može biti pokazatelj da li se rast odvija očekivanom brzinom. Ciljna visina deteta procenjuje se na osnovu visine roditelja i predstavlja okvir očekivanog rasta, iako na konačnu visinu mogu uticati i drugi faktori. Kada se posumnja da postoji problem sa rastom, dijagnostika se sprovodi postepeno i u nekoliko faza. Kada se postavi dijagnoza nedostatka hormona rasta, prepisuje se terapija koja je u Srbiji dostupna o trošku države, ključnu ulogu ima roditelj, koji treba da obezbedi da je dete redovno dobija – rekla je dr Sanja Panić Zarić, pedijatar Odeljenja endokrinologije u Institutu za majku i dete Srbije „Dr Vukan Čupić“.

Merenje na svakih šest meseci

U Srbiji trenutno između 2.500 i 3.000 dece prima terapiju hormonom rasta. Osim što podstiče rast kostiju, hormon rasta ima važnu ulogu u metabolizmu i funkcionisanju brojnih sistema u organizmu. Ukoliko dete ne poraste najmanje četiri do pet centimetara godišnje ili se primeti usporavanje rasta, potrebno je potražiti savet endokrinologa. Preporuka je da se visina dece meri na svakih šest meseci, kako kod kuće na visinometrima, tako i u domovima zdravlja.

Ukoliko dete ne poraste najmanje četiri do pet centimetara godišnje, obratite se endokrinologu Foto: Vladimir Milić

– Ove godine odlučili smo da ovaj važan datum obeležimo u prirodi i na sportskim terenima, pod sloganom naše godišnje kampanje „Kad porastem“. Revijalnom košarkaškom utakmicom, uz podršku KK „Crvena zvezda“ i poznatih ličnosti, želimo da podignemo svest o tome koliko je važno redovno meriti visinu dece, na vreme uočiti odstupanja i obratiti se lekaru. Slogan „Kad porastem“ prenosi glas svakog deteta i njegovu želju da neometano mašta, sanja, razvija se i raste. Kao majka deteta koje je i samo imalo problem sa niskim rastom, znam koliko je pravovremena reakcija važna. Mi smo, zahvaljujući tome što smo reagovali na vreme, problem uspešno rešili. Važno je da se napomene da nizak rast može biti znak koji ne treba ignorisati, ali dobra vest je da se mnogi uzroci i sam problem mogu uspešno tretirati ukoliko se prepoznaju na vreme. Zato je naša poruka roditeljima jednostavna, pratite rast svoje dece i ukoliko primetite odstupanja, obratite se lekaru – istakla je Olga Davidović, predsednica udruženja HORAST.

Utakmica za važnu poruku

Ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana rasta dece okupilo je na Kalemegdanu brojne posetioce: članove udruženja HORAST, decu, roditelje, stručnjake, predstavnike KK „Crvena zvezda“, male košarkaše. Revijalna košarkaška utakmica spojila je sport i važnu zdravstvenu poruku, sa zajedničkim ciljem da što više roditelja prepozna značaj redovnog merenja visine i praćenja rasta dece.

Revijalna košarkaška utakmica spojila je sport i važnu zdravstvenu poruku Foto: Vladimir Milić

Dva različita tima na terenu, a isti cilj. Košarkaši iz OŠ „Sonja Marinković“ i tim „Kad porastem“ protiv KK „Crvena zvezda“, ovaj put zajedno u misiji podizanja svesti o problemu niskog rasta i nedostatka hormona rasta kod dece.