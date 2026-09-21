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Da li ishrana majke tokom trudnoće i dojenja može da smanji rizik da dete razvije alergiju na hranu? Veliko australijsko istraživanje pokazalo je da povećan unos jaja i kikirikija kod majke nije značajno smanjio rizik od alergije na ove namirnice kod dece sa izraženom porodičnom sklonošću alergijskim bolestima.

U randomizovanom istraživanju PrEggNut, objavljenom u časopisu „New England Journal of Medicine“, učestvovalo je 2.137 trudnica iz četiri australijska grada. Buduća deca imala su najmanje dva biološka člana porodice sa lekarski potvrđenom alergijskom bolešću, poput astme, ekcema, alergijskog rinitisa ili IgE-posredovane alergije na hranu.

Polovina trudnica trebalo je da od uključivanja u studiju, pre 23. nedelje trudnoće, pa do četiri meseca nakon porođaja tokom dojenja jede najmanje šest jaja i 60 kikirikija nedeljno. Druga grupa unosila je najviše tri jajeta i 30 kikirikija nedeljno. Žene alergične na ove namirnice nisu učestvovale u istraživanju.

Ideja naučnika bila je da provere da li izlaganje alergenima još tokom fetalnog razvoja i putem majčinog mleka može da podstakne razvoj tolerancije pre nego što dete počne samo da jede ove namirnice.

Žena doji bebu
Rezultati se nisu promenili ni kod žena koje su dojile četiri meseca i dosledno pratile propisani režim ishrane Foto: Shutterstock

Kada su deca imala oko godinu dana, IgE-posredovana alergija na jaja ili kikiriki utvrđena je kod 7,8 odsto dece čije su majke bile u grupi sa većim unosom i kod 8,4 odsto dece iz kontrolne grupe. Razlika nije bila statistički značajna. Nije bilo značajne razlike ni kada su odvojeno posmatrane alergije na jaja i kikiriki, senzibilizacija na ove alergene, kao ni ekcem u uzrastu od četiri i 12 meseci.

Rezultati su ostali slični i kada su istraživači analizirali samo žene koje su dojile četiri meseca i dovoljno dosledno pratile propisani režim ishrane.

Preporuke za bebe ostaju iste

Istraživanje, međutim, ima važno ograničenje. Učestalost alergije bila je oko osam odsto, upola manja od 16 odsto koliko su naučnici očekivali pri planiranju studije, što je moglo da umanji mogućnost da se otkrije eventualni preventivni efekat.

Autori zato zaključuju da povećan unos jaja i kikirikija tokom trudnoće i dojenja nije pokazao da smanjuje, ali ni da povećava rizik od ovih alergija kod dece. To ne menja postojeće dokaze o koristi pravovremenog uvođenja jaja i kikirikija direktno u ishranu bebe tokom prve godine života.

Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kurir.rs

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