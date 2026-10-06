Vrata Instituta za rani razvoj ovorena su za decu iz cele Srbije, a usluge su besplatne

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Institut za rani razvoj i inkluziju novi je centar u Beogradu na Bežanijskoj kosi jedini je takav u Srbiji. Sa decom rade pedijatri, logopedi, defektolozi, psiholozi i neurolozi, a uskoro će im se pridružiti i konji, koji će biti deo terapije, objašnjava Tatjana Subotić, direktorka Instituta.

- To su posebne životinje koje rade sa decom, uz pomoć defektologa. Nije u pitanju samo jahanje, već i terapija uz pomoć životinja - deca mogu da provode vreme sa njima, da crtaju, da ih dodiruju i hrane. Ta vrsta kontakta je lekovita za decu - navodi Subotićeva.

Institut radi od proleća, a do sada je u njemu boravilo 250 dece u pratnji roditelja. Za svako dete pravi se individualni plan na osnovu procene njegovih potreba, uz aktivno učešće roditelja.

- Roditelje saslušamo jer su oni naši saradnici i najbolje poznaju svoje dete. Tu su, naravno, i profesionalci, lekari i zdravstveni radnici, koji određuju prioritete. Posle mesec, dva ili tri, u zavisnosti od stanja deteta i njegovih potreba, radi se evaluacija - šta su terapije postigle i kakav je napredak - dodaje Subotićeva.

Na Institut se dolazi s uputom

Na Institut se dolazi sa uputom izabranog pedijatra iz doma zdravlja. Potom sledi razgovor sa pedijatrom, nakon čega se procenjuje koja je vrsta terapije detetu potrebna - da li fizikalna terapija i terapija u bazenu ili tretman kod neurologa, logopeda, psihologa.

Sa decom rade pedijatri, logopedi, defektolozi, psiholozi i neurolozi, a uskoro će im se pridružiti i konji Foto: Shutterstock

- Najrazličitiji su razlozi dolaska. U početku je to bila psihološka podrška roditeljima, radne i grupne terapije, teškoće senzorne i motoričke prirode, problemi u govoru. Naravno, ima i dece sa dijagnostikovanim sindromima i poremećajima iz spektra autizma, i tako dalje - objašnjava direktorka Instituta i dodaje da je dovoljno pokucati na vrata Instituta.