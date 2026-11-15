Slušaj vest

Svetski dan prevremeno rođene dece obeležava se sa ciljem da se pažnja javnosti usmeri na izazove sa kojima se suočavaju prevremeno rođena deca i njihove porodice, kao i na značaj kvalitetne zdravstvene nege, podrške i razumevanja njihovih potreba.

Prevremeni porođaj predstavlja značajan zdravstveni problem širom sveta. Prema dostupnim podacima, oko 10% beba rodi se pre termina, odnosno pre navršene 37. gestacijske nedelje. Svake godine u svetu se prevremeno rodi oko 15 miliona dece, a komplikacije prevremenog rođenja predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrtnosti dece mlađe od pet godina. U Srbiji se godišnje prevremeno rodi više od 4.000 beba.

Prevremeno rođenje predstavlja veliki izazov za zdravstvene profesionalce, ali i za roditelje i porodice, koji se suočavaju sa neizvesnošću, stresom i brojnim pitanjima tokom lečenja i daljeg razvoja deteta. Zbog toga je važno da se, pored kvalitetne zdravstvene nege, obezbedi i kontinuirana podrška porodicama.

U Srbiji se godišnje prevremeno rodi više od 4.000 beba Foto: Shutterstock

Ovogodišnji Svetski dan prevremeno rođene dece obeležava se pod međunarodnim sloganom „Small babies, big potential. Invest in follow-up care to protect their future!“ („Male bebe, veliki potencijal. Ulaganjem u kontinuirano praćenje razvoja čuvamo njihovu budućnost!“).

Institut za neonatologiju je jedinstvena republička ustanova tercijarnog nivoa u kojoj se leče najnezrelije prevremeno rođene i životno ugrožene novorođene bebe. Institut godišnje zbrinjava oko 700-750 beba iz svih krajeva Srbije, što predstavlja oko 20% ukupnog broja prevremeno rođene dece u našoj zemlji, kao i više od 50% novorođenčadi sa porođajnom telesnom masom ispod 1.500 grama.

U cilju unapređenja lečenja i nege, Institut kontinuirano ulaže napore u opremanje najsavremenijom medicinskom opremom i primenu novih metoda lečenja, sa željom da se i najnezrelijim prevremeno rođenim bebama obezbede najbolji mogući uslovi za zdravlje, razvoj i kvalitet života. U okviru Instituta funkcioniše i Banka humanog mleka, koja obezbeđuje donirano humano mleko prevremeno rođenim i bolesnim novorođenčadima kojima je ono potrebno.

U okviru Instituta funkcioniše i Banka humanog mleka, koja obezbeđuje donirano humano mleko prevremeno rođenim i bolesnim bebama Foto: Shutterstock

Institut za neonatologiju pridružuje se međunarodnim naporima da se podigne svest o prevremenom rođenju i njegovim posledicama, kao i da se svoj prevremeno rođenoj deci i njihovim porodicama obezbede odgovarajuća zdravstvena nega, podrška i pomoć.

Njihov dan je 15. novembar.

Institut za neonatologiju i ove godine organizuje tradicionalno okupljanje i druženje zdravstvenih radnika sa bivšim pacijentima i njihovim roditeljima.

U nedelju, 15. novembra 2026. godine, u 12 časova, okupiće se u svečanoj sali Instituta, a potom simbolično pustiti ljubičaste balone u vazduh, kao znak podrške prevremeno rođenoj deci i njihovim porodicama, ali i sećanja na mališane koji, nažalost, nisu uspeli da pobede u svojoj životnoj borbi.