Dojenje duže od 10 meseci povezano s promenama krvnog pritiska kod dece: Šta su otkrili naučnici?
- Novo kinesko istraživanje na 15.007 dece povezalo je dojenje duže od 10 meseci sa nešto višim dijastolnim pritiskom i većim rizikom od povišenih vrednosti.
- Autori naglašavaju da studija ne dokazuje uzročnost i da rezultati nisu dovoljni za promenu postojećih preporuka o dojenju.
Dojenje duže od 10 meseci povezano je sa nešto višim krvnim pritiskom kod dece, pokazalo je novo istraživanje kineskih naučnika, objavljeno u časopisu Scientific Reports. Iako su razlike male, rezultati otvaraju pitanje kako trajanje dojenja utiče na zdravlje srca i krvnih sudova tokom odrastanja.
Istraživači su analizirali podatke o 15.007 dece uzrasta od šest do 13 godina, dok je 2.025 mališana ponovo pregledano pet godina kasnije. Osim krvnog pritiska, uzeti su u obzir telesna masa na rođenju, ishrana, fizička aktivnost i drugi faktori koji mogu da utiču na rezultate.
Šta su pokazali rezultati
Deca koja su dojena duže od 10 meseci imala su u proseku 0,64 mmHg viši dijastolni (donji) krvni pritisak, dok je verovatnoća povišenih vrednosti donjeg pritiska bila oko 24 odsto veća. Uočena je i povezanost sa srednjim arterijskim pritiskom, ali ne i sa sistolnim (gornjim) pritiskom nakon uzimanja u obzir drugih faktora.
Povezanost je bila izraženija kod dečaka, dok kod devojčica nije utvrđena statistički značajna razlika. Rezultati su se razlikovali i prema telesnoj masi na rođenju. Više vrednosti pritiska zabeležene su kod dece koja su na rođenju imala tri kilograma ili manje, kao i kod one teže od 3,6 kilograma.
Da li bi trebalo menjati preporuke
Autori naglašavaju da istraživanje nije dokazalo da duže dojenje izaziva povišen krvni pritisak. Podaci o njegovom trajanju zasnivali su se na sećanju roditelja, a nisu jasno razdvojeni isključivo dojenje i kombinovana ishrana.
Granica od 10 meseci određena je statističkom analizom, a ne predstavlja medicinski utvrđeno optimalno trajanje dojenja.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje tokom prvih šest meseci, a zatim nastavak dojenja uz dopunsku ishranu do druge godine ili duže.
Naučnici ističu da ovi rezultati nisu dovoljan razlog za promenu postojećih preporuka, već da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li male razlike u krvnom pritisku imaju dugoročne posledice po zdravlje dece.
Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kurir.rs