Koliko dugo dojiti dete i da li postoji idealan trenutak za prestanak dojenja?

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Dojenje duže od 10 meseci povezano je sa nešto višim krvnim pritiskom kod dece, pokazalo je novo istraživanje kineskih naučnika, objavljeno u časopisu Scientific Reports. Iako su razlike male, rezultati otvaraju pitanje kako trajanje dojenja utiče na zdravlje srca i krvnih sudova tokom odrastanja.

Istraživači su analizirali podatke o 15.007 dece uzrasta od šest do 13 godina, dok je 2.025 mališana ponovo pregledano pet godina kasnije. Osim krvnog pritiska, uzeti su u obzir telesna masa na rođenju, ishrana, fizička aktivnost i drugi faktori koji mogu da utiču na rezultate.

Šta su pokazali rezultati

Deca koja su dojena duže od 10 meseci imala su u proseku 0,64 mmHg viši dijastolni (donji) krvni pritisak, dok je verovatnoća povišenih vrednosti donjeg pritiska bila oko 24 odsto veća. Uočena je i povezanost sa srednjim arterijskim pritiskom, ali ne i sa sistolnim (gornjim) pritiskom nakon uzimanja u obzir drugih faktora.

Deca koja su dojena duže od 10 meseci imala su u proseku 0,64 mmHg viši dijastolni (donji) krvni pritisak Foto: Shutterstock

Povezanost je bila izraženija kod dečaka, dok kod devojčica nije utvrđena statistički značajna razlika. Rezultati su se razlikovali i prema telesnoj masi na rođenju. Više vrednosti pritiska zabeležene su kod dece koja su na rođenju imala tri kilograma ili manje, kao i kod one teže od 3,6 kilograma.

Da li bi trebalo menjati preporuke

Autori naglašavaju da istraživanje nije dokazalo da duže dojenje izaziva povišen krvni pritisak. Podaci o njegovom trajanju zasnivali su se na sećanju roditelja, a nisu jasno razdvojeni isključivo dojenje i kombinovana ishrana.

Granica od 10 meseci određena je statističkom analizom, a ne predstavlja medicinski utvrđeno optimalno trajanje dojenja.

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje isključivo dojenje tokom prvih šest meseci, a zatim nastavak dojenja uz dopunsku ishranu do druge godine ili duže.