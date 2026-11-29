Virus malih boginja može da se prenese sa majke na bebu još tokom trudnoće

Slušaj vest

U epidemijama malih boginja koje su tokom 2025. i 2026. godine zahvatile Sjedinjene Američke Države registrovano je 112 slučajeva infekcije kod trudnica i 13 slučajeva morbila kod novorođenčadi koja su zaražena još u materici, pokazuje novi izveštaj američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Imajući u vidu da su i u Srbiji nedavno registrovani slučajevi malih boginja u Boru, a potom i u okolini Majdanpeka, važno je znati kakve posledice ova infekcija može da ima po trudnicu i bebu.

Profesor epidemiologije dr Vilijam Mos sa Univerziteta Džons Hopkins upozorava da sve veći udeo odraslih među obolelima povećava i rizik od infekcije tokom trudnoće. Oko 41 odsto obolelih od morbila u SAD čine odrasle osobe.

Rizici za trudnice

Gotovo četvrtina trudnica obuhvaćenih američkim izveštajem zahtevala je bolničko lečenje iz razloga koji nisu povezani sa porođajem, dok je oko 10 odsto razvilo upalu pluća. Infekcija tokom trudnoće povećava i rizik od spontanog pobačaja, mrtvorođenja i prevremenog porođaja.

Podaci iz velike epidemije malih boginja u SAD između 1989. i 1991. godine pokazali su da su obolele trudnice imale dvostruko veći rizik od hospitalizacije, trostruko veći rizik od upale pluća i šest puta veći rizik od smrti u odnosu na obolele žene koje nisu bile trudne.

Prenos virusa na bebu

Kongenitalne (urođene) male boginje nastaju kada se virus tokom trudnoće prenese sa majke na plod. Kod novorođenčadi se mogu javiti povišena temperatura i osip, ali i ozbiljne komplikacije poput encefalitisa (zapaljenja mozga).

Kod novorođenčadi se mogu javiti povišena temperatura i osip, ali i ozbiljne komplikacije poput encefalitisa Foto: Shutterstock

Postoje i indicije da su ove bebe izložene većem riziku od subakutnog sklerozirajućeg panencefalitisa, retkog, progresivnog i najčešće smrtonosnog neurološkog oboljenja koje nastaje kao kasna komplikacija morbila.

Kako zaštititi majku i bebu?

MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeole sadrži žive, oslabljene viruse i ne primenjuje se tokom trudnoće. Zbog toga je važno da žene pre planirane trudnoće provere svoj vakcinalni status.

Trudnicama koje nemaju imunitet, a bile su u kontaktu sa zaraženom osobom, mogu se dati intravenski imunoglobulini, čime se obezbeđuje pasivna imunizacija. Primena imunoglobulina preporučuje se i novorođenčadi čije su majke obolele neposredno pred porođaj, kako bi se smanjio rizik od komplikacija.