AKO DOBIJETE ŠUGU, NE KUPAJTE SE 5 DANA! Pedijatar otkrio kako najčešće dolazi do zaraze: I UOPŠTE NEMA VEZE S HIGIJENOM

Mediji su prenosili da su se šuga i vaške pojavilI i nekim drugim mestima u Srbiji, a da ih ima čak i u nekim bolnicama.

Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" bio je doktor Saša Milićević, pedijatar.

Prvo je odgonetnuo kako parazit dospe na kožu čoveka.

- Paraziti žive od nas, ali i u nama, oni su uvek prisutne u ljudskoj populaciji, samo je pitanje kada će neko to da donese. Obično se smatra da će to da donese neko ko nema higijenske uslove, ali ne mora da znači, to može dete na rođendanu da dobije ili praktično bilo gde. Osoba koja ima šugu ne znači da je prljava. Činjenica je da se razvija gde su česti kontakti ljudi, kao što je vojska, bolnica, školama, kolektivnim smeštajima... To ne znači da su te osobe prljave, već je samo taj šugarac prešao na njih - rekao je dr Milićević, a onda je obrazložio kako zapravo deluje pomenuti šugarac kada se nađe na koži:

- Kada se poveća količina šugarca onda se sve to pojavi. Recimo, ako osoba ima slabiji imunitet ili ako je bila u kontaktu sa nekim ko ima baš aktivnu šugu tog trenutka, onda će se to aktivirati. Prakitčno, to nikada ne znamo, pozdravljamo se sa svima

Potom je podelio metode lečenja od parazita:

- Kreme su uglavnom efikasne, one su uglavnom na bazi sumpora, malo imaju neprijatan miris. Maže se 5-6 dana, pa se tek posle tog perioda osoba ponovo kupa, upravo to ljudima stvara problem. Zvuči malo apsurdno da se ne kupate kada imate šugu, ali tako je. Ako se okupamo, tako ćemo skinuti i sumpor, a grinje šuge će u tom slučaju biti bezbrižne. Važno je da se svi u kući ili toj zajednici leče i da se posteljina detaljno opere, kako se to ne bi vratilo jer šuga može da se ponavlja više puta, a svaki sledeći put sve brže nastaje.

S obzirom na to da šuga zvuči kao arhaična bolest, Milićević je otrkio kako roditelji reaguju kada dođu sa detetom, koje je zaraženo parazitom, kod njega na pregled:

- To deluje toliko dramatično, roditelji uglavnom šapuću "Doktore, šuga". Tu je opasniji inkubatorni period, kada se još ne pojave simptomi, jer i tada dete može da je prenese, jer dete, pa čak i odrasla osoba, ne zna sa kim se sve pozdravlja. Šuga može da ima i ekcemske reakcije, pa tako ume da izazove veliki svrab u predelu šaka, to sam video u vojsci, ljudi su potom to noktima grebali i tako unosili još više bakterija. Tada se dodaju i antibiotske masti, a neretko se to tumači kao alergija, pa onda govore da svi u kući imaju alergiju. Veoma je teško da svi u kući imaju istu alergiju. Obično je to šuga.

